View this post on Instagram A post shared by Irene Rosales Vázquez (@irenerova24) Irene Rosales ¿se apunta a la ‘marea rosa’? La esposa de Kiko Rivera se encuentra en A Coruña disfrutando de unos días de descanso en familia. Desde allí, la andaluza ha aprovechado para colgar esta fotografía con el mar y el skyline de la ciudad gallega de fondo. Sin embargo, por lo que ha llamado más la atención ha sido por el traje chaqueta en color rosa que luce y que recuerda al mismo que puso de moda Rocío Carrasco durante la emisión de su exitosa serie documental, ‘Rocío contar la verdad para seguir viva’. ¿Habrá querido hacerle un homenaje a la hija de Rocío Jurado o tan solo ha sucumbido a la tendencia que inunda las tiendas de ropa?

View this post on Instagram A post shared by Toñi Moreno (@tmoreno73) Toñi Moreno y Sonsoles Ónega brindan por su amistad Después de estar seis meses sin verse, Toñi Moreno se ha reencontrado con dos amigas muy especiales para ella, entre las que encontramos a Sonsoles Ónega, la actual presentadora de ‘Ya es mediodía’. Los dos conocidos rostros de Telecinco parecen habérselo pasado a las mil maravillas y ya sueñan con la próxima vez. “Me encanta que acabemos nuestras comidas con la sensación de que nos sabe a poco”, señala Moreno. “Brindemos por la amistad sincera”.

View this post on Instagram A post shared by Isabel Jiménez (@isabeljimenezt5) Isabel Jiménez se despide de David Cantero Después de pasar unas semanas de vacaciones en Almería, la presentadora de informativos le coge el relevo a su compañero David Cantero. Un hecho que ha destacado a través de las redes sociales para desearle un feliz descanso al periodista. “Querido amigo, ¡¡¡disfruta de tus merecidas vacaciones!!! Nos vemos en septiembre. Love you”, reza su comentario.

Instagram Stories A Feliciano López y Sandra Gago se les cae la baba con Darío El tenista y la modelo están disfrutando de su primer verano como papás. Aunque no sean muy dados a exponer su vida privada, la pareja ha compartido esta fotografía en blanco y negro junto a su primer hijo en común, Darío, de poco más de seis meses. ¿El lugar escogido para descansar? La solicitadísima Ibiza.

View this post on Instagram A post shared by Laura Escanes (@lauraescanes) Laura Escanes y su hija Roma observan las profundidades Tras pasar el coronavirus junto a su pareja, el presentador Risto Mejide, Laura Escanes está disfrutando de unas espectaculares vacaciones en Menorca. Desde entonces, su cuenta de Instagram se ha llenado de espectaculares postales teniendo como escenario el mar cristalino de fondo. Y entre posado y posado, la influencer ha compartido esta fotografía junto a su hija Roma, de casi dos años, la cual parece estar muy interesada con lo que sucede bajo la superficie del agua.

Kiko Hernández e Isa Pantoja consiguen lo imposible View this post on Instagram A post shared by Kiko Hernández (@kikohernandeztv) A pesar de que el colaborador siempre ha sido muy crítico con Isa Pantoja, ahora ambos parecen tener una buena relación, algo que han conseguido gracias a 'La última cena'.

Pol Badía hace un guiño a su ex, el Maestro Joao View this post on Instagram A post shared by POL BADÍA (@pol_badia) Pol Badía y el Maestro Joao pusieron fin a su relación de forma abrupta. Sin embargo, parece que entre ellos existe una buena relación, y es que él no ha dudado en compartir un vídeo donde aparece bailando la canción de su ex.

El sensual posado de Isabel Rábago View this post on Instagram A post shared by Isabel Rábago (@rabagoisabel) Isabel Rábago ha revolucionado las redes sociales compartiendo una sensual fotografía en la que aparece sin nada de ropa y tapada solo con un sombrero.

Así reacciona Nagore Robles a los piropos de su chica View this post on Instagram A post shared by nagore_robles (@nagore_robles) Nagore Robles ha compartido una divertida publicación con sus seguidores mostrando cómo le cambia la cara cuando su chica, Sandra Barneda, le dedica un piropo.

Cepeda se convierte en un sireno View this post on Instagram A post shared by Luis Cepeda (@cepeda) El cantante ha disfrutado de un divertido día junto su amigo Roi y la pareja de este, Crislo, dando lugar a que comparta una fotografía donde le hemos podido ver cómo nunca antes y es que se han convertido en...¡un@s siren@s!

Así da comienzo Carla Barber a sus vacaciones View this post on Instagram A post shared by Dr. Carla Barber - Antiaging (@dr.carlabarber) La ex de Diego Matamoros ha compartido una divertida fotografía de ella haciendo paddle surf. Una instantánea con la que ha dado por inauguradas sus vacaciones.

Marta López se vuelca con Olga Moreno View this post on Instagram A post shared by Marta López (@martalopeztv) La colaboradora ha entablado una estrecha amistad con la mujer de Antonio David durante el tiempo que han estado juntas en 'Supervivientes' y ahora no duda en mostrarle su apoyo frente al conflicto que mantiene con Rocío Carrasco.

Patricia se queja de todos los que se acercan por conveniencia View this post on Instagram A post shared by Patricia Steisy (@steisy_patricia) La ex tronista ha reconocido que está cansada de que muchas personas se acerquen a ella por conveniencia y ha reconocido que ya no piensa consentirlo.

El mayor ídolo de Kiko Rivera View this post on Instagram A post shared by Kiko Rivera (@riverakiko) El hijo de Isabel pantoja ha confesado que Espinete siempre ha sido su gran ídolo y ha recordado cuando iba él era pequeño y recibía su visita en casa.

India Martínez y su problema de salud View this post on Instagram A post shared by India Martínez (@india_martinez_oficial) La cantante ha mostrado el pequeño percance que ha sufrido tras tomarse un paracetamol y ha pedido consejo a su seguidores para saber si los efectos que le provoca son normales.

Fani Carbajo y su hijo presumen de tatuaje Instagram La ex concursante de 'La isla de las tentaciones' ha compartido un divertido vídeo en el que muestra junto a su hijo el tatuaje que ambos tienen en común.

Vanessa Hudgens se siente muy afortunada View this post on Instagram A post shared by 🔮Vanessa Hudgens🔮 (@vanessahudgens) La actriz ha confesado que se siente muy afortunada de haber sido seleccionada para cantar en el homenaje especial que le van a hacer a Harvey Keitel.

Así se divierte Chris Hemsworth con sus hijos View this post on Instagram A post shared by Chris Hemsworth (@chrishemsworth) El actor ha disfrutado de una tarde de lo más divertida en familia enseñándole a su hija a utilizar el skate.

Mario Vaquerizo se siente en las nubes junto a Alaska View this post on Instagram A post shared by Mario (@mariovaquerizooficial) Mario Vaquerizo ha reconocido que se encuentra en estos momentos en la "disneylandia" del amor, y es que no puede ser más feliz junto a Alaska.

Kim Kardashian sin filtros ni maquillaje View this post on Instagram A post shared by Kim Kardashian West (@kimkardashian) La celebrity ha decidido compartir una instantánea en la que aparece cuando tenía 21 años sin filtros y sin nada de maquillaje.

Jesús Olmedo y su divertido posado en 'Olmedo' View this post on Instagram A post shared by Jesus Olmedo (@jesusolmedo007) "Olmedo en Olmedo", ha escrito el actor junto a unas divertidas instantáneas en las que aparece posando junto al cartel de un pueblo que tiene el mismo nombre que su apellido.

Cristina Pedroche y sus increíbles vacaciones View this post on Instagram A post shared by CristiPedroche🦋 (@cristipedroche) La colaboradora está disfrutando de un merecido descanso en Ibiza. "Disfrutando como hacía tiempo", ha confesado junto a una instantánea subida en un yate.

Manu Carrasco ya tiene la segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus Instagram El cantante ha compartido con sus seguidores lo feliz que se siente después de haber recibido las dos dosis contra el coronavirus y ha agradecido a todos los profesionales que lo han hecho posible.

Laura Matamoros presume de 'tripita' View this post on Instagram A post shared by Laura Matamoros (@_lmflores) La hija de Kiko Matamoros parece estar pasando por todo tipo de sensaciones durante su embarazo, algo completamente normal, y así lo ha querido reflejar con algunos emoticonos.

Gianmarco se pone 'las botas' tras 'SV' View this post on Instagram A post shared by GIANMARCO ONESTINI (@gianmarco.onestini) El italiano parece no estar haciendo caso del efecto rebote que puede tener en su cuerpo comenzar a comer tantos alimentos después de un tiempo pasando hambre y ha decidido comenzar a arrasar con la nevera.

Así intenta Jorge Moreno hacer reír a su chica View this post on Instagram A post shared by Jorge Moreno (@jorge_rmoreno) El novio de Yoli ha intentado hacerle sonreír al ver que su chica estaba pasando por un día muy difícil compartiendo una bonita publicación de los dos, y parece que ha conseguido su objetivo.

El gran mensaje de amor de Risto Mejide a Laura Escanes View this post on Instagram A post shared by Risto Mejide (@ristomejide) Risto Mejide ha compartido una divertida fotografía donde aparece su mujer muy sonriente y ha confesado que le encantaría poder hacer que ella siempre estuviese así.

David Hasselhoff cumple 69 años View this post on Instagram A post shared by David Hasselhoff (@davidhasselhoff) El actor ha celebrado su 69 años en Marbella y ha aprovechado para decir que se siente muy bien con esta nueva edad, lo cierto es que sigue estando tan en forma como siempre.

La razón por la que Raquel Bollo dejó 'Sálvame' Instagram La colaboradora ha confesado que llegó a su límite en el programa y que para ella "no todo vale". Además, ha aprovechado para quejarse de que todavía le sigan "dando".

Rodri y Adara ponen fin a su relación View this post on Instagram A post shared by Rodri Fuertes Puch (@rodrifuertespuch) "A veces el amor no es suficiente y, aunque nos rompa, hay que saber irse y dejar ir", con estas tristes palabras Rodri Fuertes ha anunciado que él y Adara han decidido poner punto y final a su historia de amor.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io