Gianmarco se pone 'las botas' tras 'SV' View this post on Instagram A post shared by GIANMARCO ONESTINI (@gianmarco.onestini) El italiano parece no estar haciendo caso del efecto rebote que puede tener en su cuerpo comenzar a comer tantos alimentos después de un tiempo pasando hambre y ha decidido comenzar a arrasar con la nevera.

Laura Matamoros presume de 'tripita' View this post on Instagram A post shared by Laura Matamoros (@_lmflores) La hija de Kiko Matamoros parece estar pasando por todo tipo de sensaciones durante su embarazo, algo completamente normal, y así lo ha querido reflejar con algunos emoticonos.

Manu Carrasco ya tiene la segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus Instagram El cantante ha compartido con sus seguidores lo feliz que se siente después de haber recibido las dos dosis contra el coronavirus y ha agradecido a todos los profesionales que lo han hecho posible.

Cristina Pedroche y sus increíbles vacaciones View this post on Instagram A post shared by CristiPedroche🦋 (@cristipedroche) La colaboradora está disfrutando de un merecido descanso en Ibiza. "Disfrutando como hacía tiempo", ha confesado junto a una instantánea subida en un yate.

Jesús Olmedo y su divertido posado en 'Olmedo' View this post on Instagram A post shared by Jesus Olmedo (@jesusolmedo007) "Olmedo en Olmedo", ha escrito el actor junto a unas divertidas instantáneas en las que aparece posando junto al cartel de un pueblo que tiene el mismo nombre que su apellido.

