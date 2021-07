India Martínez y su problema de salud View this post on Instagram A post shared by India Martínez (@india_martinez_oficial) La cantante ha mostrado el pequeño percance que ha sufrido tras tomarse un paracetamol y ha pedido consejo a su seguidores para saber si los efectos que le provoca son normales.

El mayor ídolo de Kiko Rivera View this post on Instagram A post shared by Kiko Rivera (@riverakiko) El hijo de Isabel pantoja ha confesado que Espinete siempre ha sido su gran ídolo y ha recordado cuando iba él era pequeño y recibía su visita en casa.

Patricia se queja de todos los que se acercan por conveniencia View this post on Instagram A post shared by Patricia Steisy (@steisy_patricia) La ex tronista ha reconocido que está cansada de que muchas personas se acerquen a ella por conveniencia y ha reconocido que ya no piensa consentirlo.

Marta López se vuelca con Olga Moreno View this post on Instagram A post shared by Marta López (@martalopeztv) La colaboradora ha entablado una estrecha amistad con la mujer de Antonio David durante el tiempo que han estado juntas en 'Supervivientes' y ahora no duda en mostrarle su apoyo frente al conflicto que mantiene con Rocío Carrasco.

Así da comienzo Carla Barber a sus vacaciones View this post on Instagram A post shared by Dr. Carla Barber - Antiaging (@dr.carlabarber) La ex de Diego Matamoros ha compartido una divertida fotografía de ella haciendo paddle surf. Una instantánea con la que ha dado por inauguradas sus vacaciones.

