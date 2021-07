Cepeda se convierte en un sireno View this post on Instagram A post shared by Luis Cepeda (@cepeda) El cantante ha disfrutado de un divertido día junto su amigo Roi y la pareja de este, Crislo, dando lugar a que comparta una fotografía donde le hemos podido ver cómo nunca antes y es que se han convertido en...¡un@s siren@s!

Así reacciona Nagore Robles a los piropos de su chica View this post on Instagram A post shared by nagore_robles (@nagore_robles) Nagore Robles ha compartido una divertida publicación con sus seguidores mostrando cómo le cambia la cara cuando su chica, Sandra Barneda, le dedica un piropo.

El sensual posado de Isabel Rábago View this post on Instagram A post shared by Isabel Rábago (@rabagoisabel) Isabel Rábago ha revolucionado las redes sociales compartiendo una sensual fotografía en la que aparece sin nada de ropa y tapada solo con un sombrero.

Pol Badía hace un guiño a su ex, el Maestro Joao View this post on Instagram A post shared by POL BADÍA (@pol_badia) Pol Badía y el Maestro Joao pusieron fin a su relación de forma abrupta. Sin embargo, parece que entre ellos existe una buena relación, y es que él no ha dudado en compartir un vídeo donde aparece bailando la canción de su ex.

Kiko Hernández e Isa Pantoja consiguen lo imposible View this post on Instagram A post shared by Kiko Hernández (@kikohernandeztv) A pesar de que el colaborador siempre ha sido muy crítico con Isa Pantoja, ahora ambos parecen tener una buena relación, algo que han conseguido gracias a 'La última cena'.

