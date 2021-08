View this post on Instagram A post shared by Irene Rosales Vázquez (@irenerova24) Irene Rosales ¿se apunta a la ‘marea rosa’? La esposa de Kiko Rivera se encuentra en A Coruña disfrutando de unos días de descanso en familia. Desde allí, la andaluza ha aprovechado para colgar esta fotografía con el mar y el skyline de la ciudad gallega de fondo. Sin embargo, por lo que ha llamado más la atención ha sido por el traje chaqueta en color rosa que luce y que recuerda al mismo que puso de moda Rocío Carrasco durante la emisión de su exitosa serie documental, ‘Rocío contar la verdad para seguir viva’. ¿Habrá querido hacerle un homenaje a la hija de Rocío Jurado o tan solo ha sucumbido a la tendencia que inunda las tiendas de ropa?

View this post on Instagram A post shared by Laura Escanes (@lauraescanes) Laura Escanes y su hija Roma observan las profundidades Tras pasar el coronavirus junto a su pareja, el presentador Risto Mejide, Laura Escanes está disfrutando de unas espectaculares vacaciones en Menorca. Desde entonces, su cuenta de Instagram se ha llenado de espectaculares postales teniendo como escenario el mar cristalino de fondo. Y entre posado y posado, la influencer ha compartido esta fotografía junto a su hija Roma, de casi dos años, la cual parece estar muy interesada con lo que sucede bajo la superficie del agua.

View this post on Instagram A post shared by Isabel Jiménez (@isabeljimenezt5) Isabel Jiménez se despide de David Cantero Después de pasar unas semanas de vacaciones en Almería, la presentadora de informativos le coge el relevo a su compañero David Cantero. Un hecho que ha destacado a través de las redes sociales para desearle un feliz descanso al periodista. “Querido amigo, ¡¡¡disfruta de tus merecidas vacaciones!!! Nos vemos en septiembre. Love you”, reza su comentario.

Instagram Stories A Feliciano López y Sandra Gago se les cae la baba con Darío El tenista y la modelo están disfrutando de su primer verano como papás. Aunque no sean muy dados a exponer su vida privada, la pareja ha compartido esta fotografía en blanco y negro junto a su primer hijo en común, Darío, de poco más de seis meses. ¿El lugar escogido para descansar? La solicitadísima Ibiza.

View this post on Instagram A post shared by Toñi Moreno (@tmoreno73) Toñi Moreno y Sonsoles Ónega brindan por su amistad Después de estar seis meses sin verse, Toñi Moreno se ha reencontrado con dos amigas muy especiales para ella, entre las que encontramos a Sonsoles Ónega, la actual presentadora de ‘Ya es mediodía’. Los dos conocidos rostros de Telecinco parecen habérselo pasado a las mil maravillas y ya sueñan con la próxima vez. “Me encanta que acabemos nuestras comidas con la sensación de que nos sabe a poco”, señala Moreno. “Brindemos por la amistad sincera”.

