Dabiz Muñoz y Cristina Pedroche arrancan sus vacaciones View this post on Instagram A post shared by Dabiz Muñoz (@dabizdiverxo) La presentadora y el famoso chef han dado el pistoletazo de salida a su verano con una imagen de lo más divertida en el que vemos a los dos en una tabla de paddle surf.

La foto más tierna de Ana y Fernando View this post on Instagram A post shared by Ana Boyer Preysler (@anaboyer) La hija de Isabel Preysler y su marido han compartido una tierna imagen junto a su hijo mayor Miguel en la que, vestido con un traje de protección contra el sol de tiburón. Los tres chapotean en el mar en un lugar paradisíaco y demostrando el buen momento en el que viven.

Tamara Falcó felicita a su hermana Chabeli View this post on Instagram A post shared by Tamara Falcó (@tamara_falco) La marquesa de Griñón ha compartido tiernas imágenes junto a su hermana mayor en la que la felicita por su cumpleaños con un mensaje en el que deja claro las enormes ganas que tiene de volver a verla. "Happy birthday Sis. Te deseo un día lleno de felicidad y ojalá poder celebrarlo todos juntos pronto. Love u".

Alessandro Lequio recuerda un momento muy especial View this post on Instagram A post shared by Alessandro Lequio Sr (@alessandrolequiosr) El conde Lequio ha recordado un viaje muy especial con su hijo Áless a Atenas en 2005. "Tatuándome la A de Álex", escribe junto a una fotografía de lo más tierna en la que aparece con un juguetón Áless.

Patrick Dempsey celebra su 22 aniversario View this post on Instagram A post shared by Patrick Dempsey (@patrickdempsey) "No puedo creer que hayan pasado 22 años, parece que fue ayer. Te amo, no sé que haría sin ti", ha escrito junto a estas fotografías tan bonitas.

