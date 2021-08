View this post on Instagram A post shared by Dabiz Muñoz (@dabizdiverxo) Dabiz Muñoz presume de mujer. El chef ha querido compartir la gran complicidad que comparte con Cristina Pedroche durante sus gastronómicas vacaciones en Galicia con esta fotografía que resume gran parte del amor y amistad que existe entre la pareja.

View this post on Instagram A post shared by Laura Escanes (@lauraescanes) Laura Escanes, días de desconexión junto a Roma. La influencer ha compartido unas tiernas instantáneas con la pequeña con la que junto a Risto Mejide se encuentra disfrutando de unos días en el campo. La escritora desea que se pare el tiempo. ¿Y quién no?

View this post on Instagram A post shared by Antonia San Juan (@antonia_san_juan) Antonia San Juan, una turista en su ciudad. La actriz ha querido compartir uno de sus secretos para tener un verano de lo más agradable en la capital y no es otra que convertirse en una turista en Madrid.

View this post on Instagram A post shared by Makoke (@makoke_) Makoke presume de abdominales en alta mar. La colaboradora de televisión ha querido presumir de cuerpazo en un impresionante posado en bikini en el que deja al descubierto su abdomen plano y su gran silueta.

View this post on Instagram A post shared by Duke and Duchess of Cambridge (@dukeandduchessofcambridge) Carlota de Cambridge, una gran defensora del medioambiente. Los duques de Cambridge se han unido a una campaña ecologista puesta en marcha en Reino Unido, que busca concienciar a la población sobre la necesidad de preservar la naturaleza salvaje por eso Kate Middleton ha querido capturar esta imagen de la pequeña con una mariposa entre sus manos.

View this post on Instagram A post shared by Elena Galera (@elenagalera) El mensaje de Elena Galera a Antonella. "Amiga no sabes la falta que me vas hacer 💔 pero la distancia no será un obstáculo para nosotras 👩🏼‍🤝‍👩🏽Os queremos mucho familia❤️Nuestros mejores deseos para vosotros en esta nueva etapa".

View this post on Instagram A post shared by India Martínez (@india_martinez_oficial) India Martínez felicita a sus chicos. La cantante ha compartido varias imágenes junto a su pareja, Ismael, y su hijo Noah, que han celebrado hoy su cumpleaños.

View this post on Instagram A post shared by Helen Lindes Griffiths (@helenlindesgrif) La felicidad de Helen Lindes. La modelo se ha reencontrado por fin con su marido, Rudy Fernández, después de casi un mes sin verse. "VerificadoPor fin juntos!!! Casi un mes sin verte @rudy5fernandez 💙💙 Los niños en el aeropuerto se han vuelto tan locos de alegría, que no he podido evitar emocionarme… Cuánto te habíamos echado de menos! Ahora si que empiezan nuestras vacaciones!!", ha escrito junto a la imagen.

View this post on Instagram A post shared by Miguel Frigenti (@miguelfrigenti) Tom Brusse y Miguel Frigenti, en tanga en 'La última cena'. El concursante de 'Supervivientes' y el colaborador de 'Sálvame' han mostrado su sentido del humor con estos bañadores tan divertidos que han utilizado en el programa de esta semana.

El nuevo 'look' de Manuel Carrasco View this post on Instagram A post shared by Manuel Carrasco (@manuelcarrasco_) El cantante está disfrutando al máximo de sus vacaciones, tanto es así que no ha dudado en hacerse unas trenzas en la playa para tener un 'look' todavía más veraniego, ¿qué te parece?

Anna Ferrer y Paz Padilla reaparecen de lo más "disfrutonas" View this post on Instagram A post shared by ANNA PADILLA (@annafpadilla) Madre e hija tienen una excelente relación y cada vez que pueden intentan aprovechar para disfrutar de un gran día de risas mientras siguen trabajando en la gran empresa que tienen juntas.

Angy y Andrea disfrutan de unas grandes vacaciones View this post on Instagram A post shared by Angy Fernández (@angynas) Las actrices han presumido de su gran amistad compartiendo una serie de fotografía en las que lucen cuerpazo en Mallorca.

El nuevo problema de salud de Sandra Pica Instagram Hace pocos días la ex tentadora dejaba muy preocupados a sus seguidores anunciando que había tenido que ser ingresada en el hospital. Ahora, la joven vuelve a una clínica, esta vez para tratarse su bruxismo.

Javián y Geno rinden homenaje a Álex Casademunt View this post on Instagram A post shared by 𝖦𝖾𝗇𝗈 𝖬𝖺𝖼𝗁𝖺𝖽o (@genomachado) Los cantantes han rendido un homenaje muy especial al que fue su compañero en 'Fórmula Abierta en el concierto solidario que se ha celebrado en el 'Starlite' de Marbella. Fue al finalizar una de las míticas canciones del grupo, que termina con la frase: "Te quiero y quiero más, y no te olvidarás de mí jamás" cuando decidieron darse la vuelta para señalar una imagen de Álex que se estaba proyectando sobre el fondo del escenario

Nuria Roca y su foto más íntima View this post on Instagram A post shared by NURIA ROCA (@nuriarocagranell) La colaboradora ha compartido una fotografía en la que aparece disfrutando de un relajante baño con espuma, aunque para ella parece que es de todo menos una experiencia relajante.

Sandra Barneda una "eterna aprendiz del fluir" View this post on Instagram A post shared by Sandra Barneda (@sandrabarneda) La presentadora ha confesado que, aunque no es su pose favorita, le encantan las fotografías en las que aparece mirando hacia el cielo, ya que tiene un bonito significado para ella.

Roberto Leal disfruta de unas merecidas vacaciones View this post on Instagram A post shared by Roberto Leal (@robertolealg) "Vivir sin prisas", ha escrito el presentador junto a un vídeo en el que se le puede ver presumiendo de cuerpazo en el mar y disfrutando de unos días de desconexión.

La mejor promesa que le han hecho a Heidi Klum View this post on Instagram A post shared by Heidi Klum (@heidiklum) La actriz ha confesado que lo que más le gusta de su chicho es que le prometió que siempre bailaría con ella, algo que parece que le derritió el corazón.

Anabel Pantoja y su cambio de vida View this post on Instagram A post shared by Anabel Pantoja (@anabelpantoja00) La colaboradora ha confesado que hace un tiempo veía imposible que ella estuviese haciendo ejercicio en verano. Ahora, se sorprende al ver la gran rutina que ha conseguido mantener.

El problema de salud de Gloria Camila Instagram La joven ha visto empañadas sus vacaciones tras sufrir un pequeño problema de salud. La hija de José Ortega Cano ha confesado que durante su viaje le ha dado otitis, por lo que ahora tendrá que tener cuidado a la hora de bañarse.

Así comienza Hiba Abouk las vacaciones View this post on Instagram A post shared by Hiba Abouk (@hiba_abouk_) La actriz ha confesado que durante su primer día de vacaciones se le han pegado las sábanas, y no ha podido disimular lo feliz que se siente de haber comenzado su periodo de descanso.

María Pedraza disfruta de un descanso View this post on Instagram A post shared by María Pedraza (@mariapedraza_) La actriz está viviendo un gran verano y no deja de compartir a través de sus redes sociales numerosas fotografías en el mar. Ahora, ha revolucionado las redes sociales con su 'topless'.

Carmen Lomana y su 'resaca' tras las vacaciones View this post on Instagram A post shared by carmen_lomana (@carmen_lomana) La celebrity ha celebrado su cumpleaños por todo lo alto y ahora ha reconocido que lo que más necesita es poder descansar en la playa para relajarse después de tanto festejo.

María Castro intenta imitar a Almudena Cid View this post on Instagram A post shared by Maria Castro (@maria_castro_jato) La actriz ha compartido una divertida fotografía en la que aparece intentando imitar a Almudena Cid, reconociendo que en el pasado fueron "rivales".

Tom Brusse ya ha recuperado parte del peso perdido Instagram El ex concursante de 'Supervivientes' llegó a perder 11 kilos en Honduras. Sin embargo, parece que en este tiempo ya ha conseguido recuperar parte de su peso, por lo que ahora quiere volver a ponerse en forma.

Gianmarco presume de hermano en Madrid View this post on Instagram A post shared by GIANMARCO ONESTINI (@gianmarco.onestini) El hermano de Gianmarco ha decidido visitar Madrid para ver a su hermano después de que este haya pasado varios meses incomunicado en 'Supervivientes'.

Dulceida presume de culazo View this post on Instagram A post shared by Aida Domenech (@dulceida) La 'influencer' ha compartido una publicación en la que aparece disfrutando de sus vacaciones mientras presume de retraguardia.

Raquel Bollo ya está vacunada Instagram Raquel Bollo ha confesado estar muy feliz después de recibir la vacuna contra el coronavirus. Además, ha reconocido que todo ha ido muy bien y ha sido muy rápido.

Nuria Marín se lo quita todo en las redes View this post on Instagram A post shared by Nuria Marin (@nuriasecret) Nuria Marín ha compartido una divertida publicación en la que muestra los diferentes emoticonos que utiliza para conseguir eludir la censura de 'Instagram'.

El romántico mensaje de Steisy a su chico View this post on Instagram A post shared by Patricia Steisy (@steisy_patricia) La joven ha querido agradecer a su chico todo lo que hace por ella dedicándole una bonita publicación donde reconoce todas las cosas en las que él le ha ayudado.

Nagore Robles y su posado en 'topless' Instagram La colaboradora ha dejado a sus seguidores impactados compartiendo un espectacular posado de ella sin nada de ropa y eludiendo la censura de 'Instagram'

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io