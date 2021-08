Tom Brusse ya ha recuperado parte del peso perdido Instagram El ex concursante de 'Supervivientes' llegó a perder 11 kilos en Honduras. Sin embargo, parece que en este tiempo ya ha conseguido recuperar parte de su peso, por lo que ahora quiere volver a ponerse en forma.

María Castro intenta imitar a Almudena Cid View this post on Instagram A post shared by Maria Castro (@maria_castro_jato) La actriz ha compartido una divertida fotografía en la que aparece intentando imitar a Almudena Cid, reconociendo que en el pasado fueron "rivales".

Carmen Lomana y su 'resaca' tras las vacaciones View this post on Instagram A post shared by carmen_lomana (@carmen_lomana) La celebrity ha celebrado su cumpleaños por todo lo alto y ahora ha reconocido que lo que más necesita es poder descansar en la playa para relajarse después de tanto festejo.

María Pedraza disfruta de un descanso View this post on Instagram A post shared by María Pedraza (@mariapedraza_) La actriz está viviendo un gran verano y no deja de compartir a través de sus redes sociales numerosas fotografías en el mar. Ahora, ha revolucionado las redes sociales con su 'topless'.

Así comienza Hiba Abouk las vacaciones View this post on Instagram A post shared by Hiba Abouk (@hiba_abouk_) La actriz ha confesado que durante su primer día de vacaciones se le han pegado las sábanas, y no ha podido disimular lo feliz que se siente de haber comenzado su periodo de descanso.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io