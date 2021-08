El problema de salud de Gloria Camila Instagram La joven ha visto empañadas sus vacaciones tras sufrir un pequeño problema de salud. La hija de José Ortega Cano ha confesado que durante su viaje le ha dado otitis, por lo que ahora tendrá que tener cuidado a la hora de bañarse.

Anabel Pantoja y su cambio de vida View this post on Instagram A post shared by Anabel Pantoja (@anabelpantoja00) La colaboradora ha confesado que hace un tiempo veía imposible que ella estuviese haciendo ejercicio en verano. Ahora, se sorprende al ver la gran rutina que ha conseguido mantener.

La mejor promesa que le han hecho a Heidi Klum View this post on Instagram A post shared by Heidi Klum (@heidiklum) La actriz ha confesado que lo que más le gusta de su chicho es que le prometió que siempre bailaría con ella, algo que parece que le derritió el corazón.

Roberto Leal disfruta de unas merecidas vacaciones View this post on Instagram A post shared by Roberto Leal (@robertolealg) "Vivir sin prisas", ha escrito el presentador junto a un vídeo en el que se le puede ver presumiendo de cuerpazo en el mar y disfrutando de unos días de desconexión.

Sandra Barneda una "eterna aprendiz del fluir" View this post on Instagram A post shared by Sandra Barneda (@sandrabarneda) La presentadora ha confesado que, aunque no es su pose favorita, le encantan las fotografías en las que aparece mirando hacia el cielo, ya que tiene un bonito significado para ella.

Nuria Roca y su foto más íntima View this post on Instagram A post shared by NURIA ROCA (@nuriarocagranell) La colaboradora ha compartido una fotografía en la que aparece disfrutando de un relajante baño con espuma, aunque para ella parece que es de todo menos una experiencia relajante.

