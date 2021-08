Javián y Geno rinden homenaje a Álex Casademunt View this post on Instagram A post shared by 𝖦𝖾𝗇𝗈 𝖬𝖺𝖼𝗁𝖺𝖽o (@genomachado) Los cantantes han rendido un homenaje muy especial al que fue su compañero en 'Fórmula Abierta en el concierto solidario que se ha celebrado en el 'Starlite' de Marbella. Fue al finalizar una de las míticas canciones del grupo, que termina con la frase: "Te quiero y quiero más, y no te olvidarás de mí jamás" cuando decidieron darse la vuelta para señalar una imagen de Álex que se estaba proyectando sobre el fondo del escenario

El nuevo problema de salud de Sandra Pica Instagram Hace pocos días la ex tentadora dejaba muy preocupados a sus seguidores anunciando que había tenido que ser ingresada en el hospital. Ahora, la joven vuelve a una clínica, esta vez para tratarse su bruxismo.

Angy y Andrea disfrutan de unas grandes vacaciones View this post on Instagram A post shared by Angy Fernández (@angynas) Las actrices han presumido de su gran amistad compartiendo una serie de fotografía en las que lucen cuerpazo en Mallorca.

Anna Ferrer y Paz Padilla reaparecen de lo más "disfrutonas" View this post on Instagram A post shared by ANNA PADILLA (@annafpadilla) Madre e hija tienen una excelente relación y cada vez que pueden intentan aprovechar para disfrutar de un gran día de risas mientras siguen trabajando en la gran empresa que tienen juntas.

El nuevo 'look' de Manuel Carrasco View this post on Instagram A post shared by Manuel Carrasco (@manuelcarrasco_) El cantante está disfrutando al máximo de sus vacaciones, tanto es así que no ha dudado en hacerse unas trenzas en la playa para tener un 'look' todavía más veraniego, ¿qué te parece?

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io