Miguel Frigenti y Tom Brusse ¡a lo Borat!

View this post on Instagram A post shared by Miguel Frigenti (@miguelfrigenti) Tom Brusse y Miguel Frigenti, en tanga en 'La última cena'. El concursante de 'Supervivientes' y el colaborador de 'Sálvame' han mostrado su sentido del humor con estos bañadores tan divertidos que han utilizado en el programa de esta semana.

View this post on Instagram A post shared by Helen Lindes Griffiths (@helenlindesgrif) La felicidad de Helen Lindes. La modelo se ha reencontrado por fin con su marido, Rudy Fernández, después de casi un mes sin verse. "VerificadoPor fin juntos!!! Casi un mes sin verte @rudy5fernandez 💙💙 Los niños en el aeropuerto se han vuelto tan locos de alegría, que no he podido evitar emocionarme… Cuánto te habíamos echado de menos! Ahora si que empiezan nuestras vacaciones!!", ha escrito junto a la imagen.

View this post on Instagram A post shared by India Martínez (@india_martinez_oficial) India Martínez felicita a sus chicos. La cantante ha compartido varias imágenes junto a su pareja, Ismael, y su hijo Noah, que han celebrado hoy su cumpleaños.

View this post on Instagram A post shared by Elena Galera (@elenagalera) El mensaje de Elena Galera a Antonella. "Amiga no sabes la falta que me vas hacer 💔 pero la distancia no será un obstáculo para nosotras 👩🏼‍🤝‍👩🏽Os queremos mucho familia❤️Nuestros mejores deseos para vosotros en esta nueva etapa".

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io