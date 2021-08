View this post on Instagram A post shared by el rubius WTF (@elrubiuswtf) ElRubius presenta a su novia ElRubius, con eso de que es experto en tecnologías y demás cosas modernas, no tendría que tener mucho problema a la hora de colgar una foto. Sin embargo, al ‘youtuber’ le ha costado compartir en su cuenta de Instagram las primeras fotografías junto a su novia, la modelo e influencer Irina Isasia. Y no, para el que no lo sepa, no acaban de empezar, ya que, como mínimo, llevan saliendo desde 2017. ¡A eso se le llama discreción y recelo de la vida privada!

View this post on Instagram A post shared by Javier Ambrossi (@soyambrossi) Javier Ambrossi recuerda los veranos de su infancia El integrante de ‘los Javis’ está pasando unos días de descanso junto a su familia en el lugar donde siempre han veraneado: Canido (Vigo). Mostrando su amor por la ciudad gallega, el director muestra momentos íntimos junto a los suyos intercalados de bonitos recuerdos, como libros o suculentos platos. ¿La reacción del otro Javi? ¡Enviarle un buen capazo de corazones!

View this post on Instagram A post shared by Christian Gálvez (@galvezchristian) Cristian Gálvez celebra sus 11 años de matrimonio El presentador de ‘Alta tensión’ ha compartido una fotografía junto a su adorada esposa, Almudena Cid, para conmemorar su aniversario de bodas. “Y, lo más importante, en los buenos y malos momentos hemos estado juntos. Aprendiendo, sonriendo, creciendo. Te amo”, le transmite a la gimnasta reconvertida en actriz. ¡Qué bonito es el amor!

View this post on Instagram A post shared by Alessandro Lequio Sr (@alessandrolequiosr) Alessandro Lequio recuerda a su hijo Aunque es Ana Obregón la que está continuamente haciendo mención a su querido hijo, Aless Lequio, a través de sus redes sociales, el colaborador de ‘El programa de Ana Rosa’, como es lógico, tampoco logra olvidar al joven fallecido. Como muestra de su nostalgia, el italiano ha colgado una fotografía en la que aparecen vestidos de manera casi idéntica, explicando que este bonito instante fue tomado en Tailandia en 2012.

View this post on Instagram A post shared by HSH Princess Charlene (@hshprincesscharlene) El claro mensaje de advertencia de Charlene de Mónaco Acostumbrados como estamos a ver a las ‘royals’ de punta en blanco, no podemos más que sorprendernos ante el posado que ha colgado Charlene de Mónaco en su cuenta oficial de Instagram. Ataviada con un look de lo más africano y con los ojos ahumados, la esposa del príncipe Alberto señala al objetivo para lanzar un claro mensaje. "¡El cuerno de rinoceronte no es guay!", recuerda la sudafricana. "Pongamos fin a las atrocidades que ponen en riesgo nuestra preciosa vida silvestre", añade. Cabe recordar que la exnadadora está muy implicada en su particular batalla por preservar la naturaleza y acabar con la caza furtiva.

