Carlota Corredera muestra su apoyo a Rocío Carrasco View this post on Instagram A post shared by Carlota Corredera (@carlotacorredera) La presentadora ha vuelto a demostrar que sigue estando del lado de Rocío Carrasco vistiendo de rosa, el color con el que la ex mujer de Antonio David Flores hizo su docuserie.

Alba Carrillo viaja a su "lugar sagrado" View this post on Instagram A post shared by Alba Carrillo (@albacarrillooficial) La colaboradora de 'Ya es mediodía' ha disfrutado de un gran día en su pueblo, al que considera "su paraíso". Alba Carrillo no puede estar más feliz de volver a sus raíces junto a sus mascotas.

Laura Escanes y sus divertidas fotografías con Risto View this post on Instagram A post shared by Laura Escanes (@lauraescanes) La 'influencer' ha compartido una serie de fotografías en las que muestra lo bien que se lo pasa y lo mucho que se ríe con Risto Mejide.

Así reacciona Rodri cuando le dicen que ha ligado Instagram El ex de Adara Molinero ha confesado qué piensa realmente cuando le dicen que ha ligado, y es que parece que Rodri tiene muchas pretendientas.

Kiko Rivera y la persona a la que "necesita" View this post on Instagram A post shared by Kiko Rivera (@riverakiko) El Dj ha compartido una publicación en la que aparece una fotografía de su padre, al que reconoce que está necesitando mucho tras su conflicto con Isabel Pantoja.

