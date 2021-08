Laura Matamoros, presume de embarazo View this post on Instagram A post shared by Laura Matamoros (@_lmflores) La joven influencer ha compartido varias fotografías en la que aparece junto a su hijo Mati mientras presume de 'tripita' de embarazada en las playas del Sur.

C. Tangana, ¿machista? View this post on Instagram A post shared by El Madrileño (@c.tangana) El madrileño ha presentado su nueva canción 'Yate' que ha celebrado con una fiesta a bordo de una embarcación en la que aparece rodeado de bellezas. Una fotografía que ha indignado a las más feministas que han tachado la imagen de machista. En ella aparecen Miranda Makarroff, Ester Expósito, Jessica Goicochea, su pareja Rocío Aguirre... entre otras bellezas.

Makoke comparte su secreto para lucir retaguardia View this post on Instagram A post shared by Makoke (@makoke_) La colaboradora de 'Viva la vida' ha querido retocarse el culo para lucir trasero este verano. "🍑 ¿Me habéis notado algo diferente en los glúteos? 🍑Después del "Efecto Push Up" he decidido dar un paso más y he probado el aumento de glúteos con ácido hialurónico en @clinicasdiegodeleon 💕👙 ¡¡¡¡Estoy emocionada con el resultado!!! ¡Deslizad en stories para ver mi "antes y después" sin filtros! #gluteos #aumentodegluteos", cuenta en sus redes sociales junto a este vídeo.

Alba Carrillo, loca de amor View this post on Instagram A post shared by Alba Carrillo (@albacarrillooficial) La colaboradora de televisión ha compartido una imagen con su pareja Santi en la que los dos lucen cuerpazo en mitad de la naturaleza.

Kiko Hernández cuenta los días para debutar como actor View this post on Instagram A post shared by Kiko Hernández (@kikohernandeztv) El colaborador de 'Sálvame' ha compartido una imagen del cartel de la obra de teatro en la que debutará como actor en los próximos días. Un nuevo reto profesional en el que se subirá a las tablas con ‘Distinto‘, una obra escrita por Juan Andrés Araque Pérez y dirigida por Juan Luis Iborra

Alba Díaz presume de tipazo View this post on Instagram A post shared by ALBA (@albadiazmartin) La hija de Vicky Martín Berrocal y Manuel Díaz 'El Cordobés' ha querido presumir de tipazo y vacaciones en Marbella con este espectacular posado en un barco.

Eugenia presume del talento de su amiga View this post on Instagram A post shared by Eugenia (@eugeniamartinezdeirujo) La diseñadora de joyas ha compartido varias imágenes de su encuentro con Marta Sánchez y Vicky Martín Berrocal en la que ha aprovechado para presumir del talento de la cantante con un vídeo en el que Marta derrocha vozarrón.

Ana Obregón no olvida a su hijo View this post on Instagram A post shared by Ana_Obregon Oficial (@ana_obregon_oficial) La actriz y presentadora ha querido compartir una imagen en la que aparece junto a Áless en la que cuenta lo mucho que lo extraña y los difíciles que son los veranos sin él y sin su madre, que también ha fallecido este año.

Chenoa anima a las revisiones View this post on Instagram A post shared by Chenoa (@chenoa) La cantante ha querido compartir una imagen en la que aparece sometiéndose a una eco y mamografía anual a la que se somete todos los años.

El posado más salvaje de María Patiño View this post on Instagram A post shared by ♥ 𝖒𝖆𝖗𝖎𝖆𝖕𝖆𝖙𝖎ñ𝖔 ♥ (@mariapatino1508) La presentadora está disfrutando de sus vacaciones en el mar, el lugar que más le gusta y por eso no ha dudado en compartir una imagen de su posado más salvaje y natural.

El romántico mensaje de Chino Darín a Úrsula Corberó View this post on Instagram A post shared by Chino Darin (@chinodarin) Úrsula Corberó ha cumplido 32 años. Un momento muy especial que Chino Darín ha querido celebrar dedicándole unas bonitas palabras a través de sus redes sociales.

Anabel Pantoja y su escapada romántica a Ibiza View this post on Instagram A post shared by Anabel Pantoja (@anabelpantoja00) La colaboradora ha decidido irse con su chico a Ibiza. A pesar de que ella ha estado hace poco, ha vuelto a poner rumbo a la isla para que la conociese su pareja.

Catherine Zeta Jones y sus dotes con el 'hula hoop' View this post on Instagram A post shared by Catherine Zeta-Jones (@catherinezetajones) La actriz ha demostrado lo bien que se le da mover las caderas para impedir que el aro se le caiga al suelo. Una habilidad que saber hacer al ritmo de la música.

Cristina Pedroche, viaje a Asturias View this post on Instagram A post shared by CristiPedroche🦋 (@cristipedroche) La colaboradora está disfrutando al máximo de sus vacaciones. Ahora, ha mostrado la bonita ruta que ha realizado junto a su marido, aunque ha pasado un poco de vértigo.

Ester Expósito vuelve a batir récords en las redes View this post on Instagram A post shared by Ester 🌙 (@ester_exposito) La actriz ha compartido una nueva fotografía de ella en bikini que ha conseguido arrasar en redes sociales. La publicación ha llegado a los cinco millones en pocas horas, y se espera que siga subiendo.

Las sensuales fotografías de Bella Thorne View this post on Instagram A post shared by BELLA (@bellathorne) La actriz ha compartido una sensuales fotografías que le han hecho en la cama. Unas instantáneas que ha acompañado de una bonita pregunta que le hizo a su chic. "¿Todavía me amarás cuando esté vieja y arrugada", algo a lo que él respondió: "Siempre".

Kim Karashian comparte unas fotografías inéditas junto a Kylie Jenner View this post on Instagram A post shared by Kim Kardashian West (@kimkardashian) Kim Kardashian ha decidido celebrar el cumpleaños de Kylie compartiendo unas fotografías en el que se las ve muy pequeñas.

El Rubius comparte la primera fotografía con su novia View this post on Instagram A post shared by el rubius WTF (@elrubiuswtf) El youtuber ha decidido mostrar una secuencia de fotografías junto a su chica. Esta es la primera foto en la que sale posando junto a su chica.

Nagore Robles luce tipazo en bikini View this post on Instagram A post shared by nagore_robles (@nagore_robles) La colaboradora está como "Heidi en la playa", y es que le encanta poder disfrutar de unos días de mar y arena. Una escapada donde le hemos podido ver presumir de cuerpazo.

Alba Carrillo disfruta de unos días de descanso View this post on Instagram A post shared by Alba Carrillo (@albacarrillooficial) La colaboradora ha comenzado sus vacaciones y nada mejor que volver a su pueblo para disfrutar de un tiempo de desconexión. Un viaje que parece que también está encantando a sus mascotas.

Jessica Goicoechea revoluciona las redes View this post on Instagram A post shared by Jessica Goicoechea. (@goicoechea) La modelo ha compartido una sensual instantánea en la que aparece realizando uno de sus hobbies en bikini.

Así se divierte Chris Hemsworth con su familia View this post on Instagram A post shared by Chris Hemsworth (@chrishemsworth) El actor ha compartido una publicación en la que aparece junto a su familia disfrutando de un día en moto conduciendo por terreno de tierra.

Tania Llasera, una Marilyn Monroe real View this post on Instagram A post shared by ⚡️Tania Llasera⚡️ (@taniallasera) La presentadora ha compartido una instantánea en la que intenta imitar una fotografía de Marilyn. Una publicación con la que ha querido reivindicar la naturaleza natural.

La foto más íntima de Sandra Barneda Instagram Nagore Robles ha compartido el momento más íntimo de Sandra Barneda. La colaboradora ha mostrado una instantánea de su chica junto a su mascota en la cama para anunciar que ellos son sus "dos amores".

Verdeliss responde a todos los que critican su delgadez View this post on Instagram A post shared by verdeliss (@verdeliss) La 'influencer' ha compartido una fotografía en la que aparece embarazada de dos meses. Una instantánea con la que ha querido responder a todos los 'haters' que le critican por estar delgada.

Kiko Rivera y la persona a la que "necesita" View this post on Instagram A post shared by Kiko Rivera (@riverakiko) El Dj ha compartido una publicación en la que aparece una fotografía de su padre, al que reconoce que está necesitando mucho tras su conflicto con Isabel Pantoja.

Así reacciona Rodri cuando le dicen que ha ligado Instagram El ex de Adara Molinero ha confesado qué piensa realmente cuando le dicen que ha ligado, y es que parece que Rodri tiene muchas pretendientas.

Laura Escanes y sus divertidas fotografías con Risto View this post on Instagram A post shared by Laura Escanes (@lauraescanes) La 'influencer' ha compartido una serie de fotografías en las que muestra lo bien que se lo pasa y lo mucho que se ríe con Risto Mejide.

Alba Carrillo viaja a su "lugar sagrado" View this post on Instagram A post shared by Alba Carrillo (@albacarrillooficial) La colaboradora de 'Ya es mediodía' ha disfrutado de un gran día en su pueblo, al que considera "su paraíso". Alba Carrillo no puede estar más feliz de volver a sus raíces junto a sus mascotas.

Carlota Corredera muestra su apoyo a Rocío Carrasco View this post on Instagram A post shared by Carlota Corredera (@carlotacorredera) La presentadora ha vuelto a demostrar que sigue estando del lado de Rocío Carrasco vistiendo de rosa, el color con el que la ex mujer de Antonio David Flores hizo su docuserie.

