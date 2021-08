Alba Díaz tiene el bikini más top del verano ¡y a buen precio!

Alba Díaz presume de tipazo View this post on Instagram A post shared by ALBA (@albadiazmartin) La hija de Vicky Martín Berrocal y Manuel Díaz 'El Cordobés' ha querido presumir de tipazo y vacaciones en Marbella con este espectacular posado en un barco.

Eugenia presume del talento de su amiga View this post on Instagram A post shared by Eugenia (@eugeniamartinezdeirujo) La diseñadora de joyas ha compartido varias imágenes de su encuentro con Marta Sánchez y Vicky Martín Berrocal en la que ha aprovechado para presumir del talento de la cantante con un vídeo en el que Marta derrocha vozarrón.

Ana Obregón no olvida a su hijo View this post on Instagram A post shared by Ana_Obregon Oficial (@ana_obregon_oficial) La actriz y presentadora ha querido compartir una imagen en la que aparece junto a Áless en la que cuenta lo mucho que lo extraña y los difíciles que son los veranos sin él y sin su madre, que también ha fallecido este año.

Chenoa anima a las revisiones View this post on Instagram A post shared by Chenoa (@chenoa) La cantante ha querido compartir una imagen en la que aparece sometiéndose a una eco y mamografía anual a la que se somete todos los años.

El posado más salvaje de María Patiño View this post on Instagram A post shared by ♥ 𝖒𝖆𝖗𝖎𝖆𝖕𝖆𝖙𝖎ñ𝖔 ♥ (@mariapatino1508) La presentadora está disfrutando de sus vacaciones en el mar, el lugar que más le gusta y por eso no ha dudado en compartir una imagen de su posado más salvaje y natural.

