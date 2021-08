C. Tangana sube las temperaturas con su foto más polémica

C. Tangana, ¿machista? View this post on Instagram A post shared by El Madrileño (@c.tangana) El madrileño ha presentado su nueva canción 'Yate' que ha celebrado con una fiesta a bordo de una embarcación en la que aparece rodeado de bellezas. Una fotografía que ha indignado a las más feministas que han tachado la imagen de machista. En ella aparecen Miranda Makarroff, Ester Expósito, Jessica Goicochea, su pareja Rocío Aguirre... entre otras bellezas.

Makoke comparte su secreto para lucir retaguardia View this post on Instagram A post shared by Makoke (@makoke_) La colaboradora de 'Viva la vida' ha querido retocarse el culo para lucir trasero este verano. "🍑 ¿Me habéis notado algo diferente en los glúteos? 🍑Después del "Efecto Push Up" he decidido dar un paso más y he probado el aumento de glúteos con ácido hialurónico en @clinicasdiegodeleon 💕👙 ¡¡¡¡Estoy emocionada con el resultado!!! ¡Deslizad en stories para ver mi "antes y después" sin filtros! #gluteos #aumentodegluteos", cuenta en sus redes sociales junto a este vídeo.

Alba Carrillo, loca de amor View this post on Instagram A post shared by Alba Carrillo (@albacarrillooficial) La colaboradora de televisión ha compartido una imagen con su pareja Santi en la que los dos lucen cuerpazo en mitad de la naturaleza.

Kiko Hernández cuenta los días para debutar como actor View this post on Instagram A post shared by Kiko Hernández (@kikohernandeztv) El colaborador de 'Sálvame' ha compartido una imagen del cartel de la obra de teatro en la que debutará como actor en los próximos días. Un nuevo reto profesional en el que se subirá a las tablas con ‘Distinto‘, una obra escrita por Juan Andrés Araque Pérez y dirigida por Juan Luis Iborra

Laura Matamoros, presume de embarazo View this post on Instagram A post shared by Laura Matamoros (@_lmflores) La joven influencer ha compartido varias fotografías en la que aparece junto a su hijo Mati mientras presume de 'tripita' de embarazada en las playas del Sur.

