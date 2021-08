Soraya Arnelas se pone nostálgica al pensar en su boda View this post on Instagram A post shared by SORAYA ARNELAS (@soraya82) La cantante no ha podido recordar que ahora debería estar ultimando los preparativos para casarse el próximo 11 de septiembre. Sin embargo, la pareja ha decidido posponerlo para más adelante debido a la pandemia.

Las increíbles vacaciones de David Bisbal View this post on Instagram A post shared by Davidbisbal (@davidbisbal) El cantante está disfrutando al máximo de su tiempo de descanso. A través de sus redes sociales ha compartido uno de los momentos que más está disfrutando y que le gustaría poder detener para vivirlo eternamente.

Sandra Pica celebra su cumpleaños View this post on Instagram A post shared by S A N D R A P I C A (@sandrapica) La ex concursante de 'La isla de las tentaciones' ha decidido dedicarse una bonita felicitación a través de sus redes sociales para anunciar que hoy cumple 23 años.

La gran suerte de Dabiz Muñoz View this post on Instagram A post shared by Dabiz Muñoz (@dabizdiverxo) El cocinero ha compartido una fotografía en la que aparece Cristina Pedroche haciéndole una fotografía a la comida. El chef ha confesado que ella es su gran suerte.

Eva Longoria no descansa ni en vacaciones View this post on Instagram A post shared by Eva Longoria Baston (@evalongoria) La actriz ha mostrado cómo hasta en vacaciones continúa con sus entrenamiento para estar en forma, y es que ese cuerpazo no se mantiene solo.

