Bertín Osborne presume de sus hijas View this post on Instagram A post shared by Bertín Osborne (@bertinosborne) El cantante de rancheras ha compartido una fotografía de sus tres hijas en la que habla de la "sonrisa de sus 3 hijas hermosas". Eugenia, Alejandra y Claudia aparecen felices y muy elegantes con vestidos de fiesta. Bertín muestra así su orgullo por las tres mujeres que son hoy en día sus hijas, fruto de su matrimonio con Sandra Domecq, tristemente fallecida en 2004.

Kiko Rivera se emociona con el retrato de su padre View this post on Instagram A post shared by Kiko Rivera (@riverakiko) El cantante ha confesado la emoción que ha sentido al ver la imagen que han hecho de sus tres hijos con su padre. "Lágrimas de tristeza que también tienen un poco de alegría", confesaba entre estas líneas.

Laura Escanes presume de embarazo View this post on Instagram A post shared by Laura Matamoros (@_lmflores) La influencer ha compartido una imagen en la que ya no puede disimular la tripita de embarazada y es que la joven ya cuenta los días para dar a luz a su segundo hijo.

Anabel se reencuentra con su 'pirata' View this post on Instagram A post shared by Anabel Pantoja (@anabelpantoja00) La sobrina de Isabel Pantoja está disfrutando de unas vacaciones familiares con su gran amor, Omar Sánchez. La pareja pasará por el altar el próximo mes de octubre, pero antes de este gran día está disfrutando de unas agradables vacaciones en familia.

El paraíso de Cristina Pedroche View this post on Instagram A post shared by CristiPedroche🦋 (@cristipedroche) La presentadora está disfrutando de una vacaciones a todo tren en su merecido descanso estival. Tras deleitarse con lo mejor de la gastronomía gallega, Cristina y DabiZ Muños han puesto rumbo a Menorca.

Toñi Moreno y su importante reflexión View this post on Instagram A post shared by Toñi Moreno (@tmoreno73) Si algo nos gusta del verano es ver más a Toñi Moreno en Telecinco. Y si ya nos parecía una fantasía tenerla cada fin de semana, ahora se estrena con un programa el viernes por la noche 'Viva el verano'. Antes de su 'gran noche' la presentadora andaluza ha querido hacer una reflexión sobre lo importante y lo de vital importancia. La maternidad ha cambiado la manera de ver las cosas a Toñi, ¿y a quién no?

Marta y su tierno mensaje a Kiko Matamoros View this post on Instagram A post shared by MARTA ÁLAMO (@martalopezalamo) La joven 'it girl' ha compartido varias imágenes de su viaje con el colaborador de 'Sálvame' a Tulum, después de que el saliese del hospital tras muchas semanas ingresados. Marta agradece a su novio todo lo que le ha enseñado y por las lecciones de vida tan importante que le ha dado.

Sergi Roberto y Coral, serán padres otra vez View this post on Instagram A post shared by Sergi Roberto (@sergiroberto) El jugador del F.C Barcelona y su preciosa mujer Coral se encuentran esperando su segundo hijo tras el nacimiento de Kaia, su primera hija hace ya casi dos años. ¡Enhorabuena familia!

Carmen Borrego arranca sus vacaciones View this post on Instagram A post shared by Carmen Borrego Campos (@carmenborregocampos) La hija de María Teresa Campos comienza este fin de semana sus ansiadas vacaciones después de haber pasado casi todo el verano trabajando durante los fines de semana en 'Viva la vida', el programa en el que colabora.

Irene Rosales tiene a la mejor fotógrafa View this post on Instagram A post shared by Irene Rosales Vázquez (@irenerova24) La hija mayor de la colaboradora de televisión y Kiko Rivera se ha convertido en la mejor fotógrafa de su madre, que se ha convertido en toda una influencer que acumula ya más de 600k de seguidores en redes sociales.

Kim Kardashian y su foto con Kourtney en la universidad View this post on Instagram A post shared by Kim Kardashian West (@kimkardashian) Kim Kardashian ha compartido una fotografía con la que recuerda cómo era visitar a Kourtney durante su etapa universitaria y lo mucho que llegó a odiar la fiesta.

Así celebra Raquel Meroño su negativo en coronavirus View this post on Instagram A post shared by RAQUEL MEROÑO (@raquel_merono) Después de tener que pasar unos días confinada, la actriz ha compartido un divertido vídeo con el que ha celebrado que ya ha dado negativo en coronavirus.

Steisy cumple uno de sus mayores sueños View this post on Instagram A post shared by Patricia Steisy (@steisy_patricia) La ex tronista de 'MHYV' ha mostrado lo feliz que se siente después de haber podido hacer realidad uno de sus mayores sueños desde que era pequeña: ir de safari.

Bibiana felicita a Asdrubal por su cumple View this post on Instagram A post shared by Bibiana Fernandez (@thedevilisawoman) La actriz ha querido felicitar a su ex marido a través de sus redes sociales por su cumpleaños, dejando claro que a pesar de todo lo que ocurrió entre ellos le sigue teniendo un gran cariño.

El sexy posado de Alejandra Rubio View this post on Instagram A post shared by ALEJANDRA RUBIO. ALX 🖤 (@alerubioc) La hija de Terelu Campos ha sorprendido a sus seguidores compartiendo un sensual posado en el que aparece con un pijama y sin sujetador.

Vanesa Martín desconecta en el mar View this post on Instagram A post shared by Vanesa Martín (@vanesamartin_) La cantante está disfrutando de unas divertidas vacaciones en alta mar.

Silvia Abril y su tierno mensaje a su perrito View this post on Instagram A post shared by Sílvia Abril (@silviabril) La mujer de Buenafuente se ha puesto sentimental a través de sus redes sociales para recordar a su mascota, que falleció hace un año.

Mayka anuncia que ha llegado su momento View this post on Instagram A post shared by M A Y 🖤 (@maii_rg) Mayka ha anunciado a través de sus redes sociales que ha llegado un momento trascendental en su vida. La ex concursante de 'La isla de las tentaciones' parece haber tenido mucho tiempo para pensar hacia donde quiere ir.

Luis Rollán idolatra a Irene Rosales View this post on Instagram A post shared by LUIS ROLLÁN (@luisrollan) El colaborador ha gritado a los cuatro vientos el gran amor que siente por Irene Rosales. Luis Rollán ha dejado claro que siente un gran cariño por la mujer de Kiko Rivera y así lo ha reflejado en sus redes.

Britney Spears y sus numerosos 'topless' View this post on Instagram A post shared by Britney Spears (@britneyspears) La cantante ha estado muy activa durante estos últimos días en sus redes sociales. Ahora, ha sorprendido a sus seguidores compartiendo numerosas fotografías de ella haciendo 'topless' en menos de 24 horas.

El posado de Gisela en bikini View this post on Instagram A post shared by Gisela (@giselaoficial) La cantante ha compartido una serie de fotografías donde aparece posando con un espectacular bikini.

Shakira y su bonito mensaje a Carlos Vives View this post on Instagram A post shared by Shakira (@shakira) La cantante ha dedicado una bonita publicación a Carlos Vives para expresarle lo feliz que se siente de ser su amiga y de compartir una canción junto a él.

Kim Kardashian y su primera sesión de fotos View this post on Instagram A post shared by Kim Kardashian West (@kimkardashian) La 'influencer' ha compartido cómo fue su primera sesión de fotografías. Una instantánea que fue tomada hace mucho tiempo y donde aparece muy joven y casi irreconocible.

Ana María Aldón estalla contra los haters Instagram La mujer de Ortega Cano ha reconocido estar cansada de todos los que el tachan de estar con el torero por interés y ha pedido ayuda a sus seguidores para responder.

Georgina Rodríguez y sus sensuales posados View this post on Instagram A post shared by Georgina Rodríguez (@georginagio) La novia de Cristiano Ronaldo ha vuelto a revolucionar las redes sociales con sus sensuales posados, donde aparece luciendo una lujosa lencería.

Eva Longoria no descansa ni en vacaciones View this post on Instagram A post shared by Eva Longoria Baston (@evalongoria) La actriz ha mostrado cómo hasta en vacaciones continúa con sus entrenamiento para estar en forma, y es que ese cuerpazo no se mantiene solo.

La gran suerte de Dabiz Muñoz View this post on Instagram A post shared by Dabiz Muñoz (@dabizdiverxo) El cocinero ha compartido una fotografía en la que aparece Cristina Pedroche haciéndole una fotografía a la comida. El chef ha confesado que ella es su gran suerte.

Sandra Pica celebra su cumpleaños View this post on Instagram A post shared by S A N D R A P I C A (@sandrapica) La ex concursante de 'La isla de las tentaciones' ha decidido dedicarse una bonita felicitación a través de sus redes sociales para anunciar que hoy cumple 23 años.

Las increíbles vacaciones de David Bisbal View this post on Instagram A post shared by Davidbisbal (@davidbisbal) El cantante está disfrutando al máximo de su tiempo de descanso. A través de sus redes sociales ha compartido uno de los momentos que más está disfrutando y que le gustaría poder detener para vivirlo eternamente.

Soraya Arnelas se pone nostálgica al pensar en su boda View this post on Instagram A post shared by SORAYA ARNELAS (@soraya82) La cantante no ha podido recordar que ahora debería estar ultimando los preparativos para casarse el próximo 11 de septiembre. Sin embargo, la pareja ha decidido posponerlo para más adelante debido a la pandemia.

