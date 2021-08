En la naturaleza Toptenrealestatedeals La privacidad que ofrece esta casa es total, rodeada de montañas y enclavada en una urbanización con seguridad las 24 horas del día. Alicia Keys y su marido le pusieron el nombre de ‘Dreamland’ (País de los sueños). La pareja se casó en 2010 y tiene dos hijos.

Innovadora Toptenrealestatedeals La casa destaca por un diseño moderno donde el cristal y la piedra son los dos elementos principales.

Una cocina con luz natural Toptenrealestatedeals Toda la casa está rodeada de grandes ventanales que ofrecen unas vistas impresionantes. La cocina cuenta con una isleta central, barra y chimenea.

Con piano incluido Toptenrealestatedeals Dos de las principales estancias de la propiedad están conectadas El salón y el comedor están comunicados y cuentan con una decoración elegante en la que priman los colores cálidos. Claro, no podía faltar el piano, el instrumento favorito de la cantante.

Un comedor conectado Toptenrealestatedeals Una gran lámpara preside la zona de comer de la casa de la cantante.

Zona de descanso Toptenrealestatedeals Llama la atención la chimenea portátil. ¿Servirá para cocinar un bistec a la plancha?



Comedor exterior Toptenrealestatedeals La mansión cuenta también con una gran mesa para disfrutar de interminables cenas de verano. La superficie total de la casa alcanza los 700 metros cuadrados.

Aire puro Toptenrealestatedeals La zona exterior de la casa está diseñada en dos alturas. Tiene una piscina con vistas y tumbonas para descansar.

Piscina infinity con vistas Toptenrealestatedeals La mansión se encuentra en la exclusiva urbanización Camelback Mountain. Desde 2019, la cantante y el rapero viven junto a sus dos pequeños en La Jolla, California, y por eso la ha vendido.

Estancias amplias y luminosas Toptenrealestatedeals La casa que la cantante ha vendido se caracteriza por habitaciones grandes y con mucha luz.

Un sueño hecho realidad Toptenrealestatedeals La mansión tiene cuatro dormitorios, cinco baños, una gran sala de juegos, cine, una bodega para más de 800 botellas, un gimnasio y un garaje para seis coches.

