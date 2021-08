Marta y su tierno mensaje a Kiko Matamoros View this post on Instagram A post shared by MARTA ÁLAMO (@martalopezalamo) La joven 'it girl' ha compartido varias imágenes de su viaje con el colaborador de 'Sálvame' a Tulum, después de que el saliese del hospital tras muchas semanas ingresados. Marta agradece a su novio todo lo que le ha enseñado y por las lecciones de vida tan importante que le ha dado.

Carmen Borrego arranca sus vacaciones View this post on Instagram A post shared by Carmen Borrego Campos (@carmenborregocampos) La hija de María Teresa Campos comienza este fin de semana sus ansiadas vacaciones después de haber pasado casi todo el verano trabajando durante los fines de semana en 'Viva la vida', el programa en el que colabora.

Irene Rosales tiene a la mejor fotógrafa View this post on Instagram A post shared by Irene Rosales Vázquez (@irenerova24) La hija mayor de la colaboradora de televisión y Kiko Rivera se ha convertido en la mejor fotógrafa de su madre, que se ha convertido en toda una influencer que acumula ya más de 600k de seguidores en redes sociales.

Sergi Roberto y Coral, serán padres otra vez View this post on Instagram A post shared by Sergi Roberto (@sergiroberto) El jugador del F.C Barcelona y su preciosa mujer Coral se encuentran esperando su segundo hijo tras el nacimiento de Kaia, su primera hija hace ya casi dos años. ¡Enhorabuena familia!

Toñi Moreno y su importante reflexión View this post on Instagram A post shared by Toñi Moreno (@tmoreno73) Si algo nos gusta del verano es ver más a Toñi Moreno en Telecinco. Y si ya nos parecía una fantasía tenerla cada fin de semana, ahora se estrena con un programa el viernes por la noche 'Viva el verano'. Antes de su 'gran noche' la presentadora andaluza ha querido hacer una reflexión sobre lo importante y lo de vital importancia. La maternidad ha cambiado la manera de ver las cosas a Toñi, ¿y a quién no?

