Kiko Rivera se emociona con el retrato de su padre View this post on Instagram A post shared by Kiko Rivera (@riverakiko) El cantante ha confesado la emoción que ha sentido al ver la imagen que han hecho de sus tres hijos con su padre. "Lágrimas de tristeza que también tienen un poco de alegría", confesaba entre estas líneas.

El paraíso de Cristina Pedroche View this post on Instagram A post shared by CristiPedroche🦋 (@cristipedroche) La presentadora está disfrutando de una vacaciones a todo tren en su merecido descanso estival. Tras deleitarse con lo mejor de la gastronomía gallega, Cristina y DabiZ Muños han puesto rumbo a Menorca.

Anabel se reencuentra con su 'pirata' View this post on Instagram A post shared by Anabel Pantoja (@anabelpantoja00) La sobrina de Isabel Pantoja está disfrutando de unas vacaciones familiares con su gran amor, Omar Sánchez. La pareja pasará por el altar el próximo mes de octubre, pero antes de este gran día está disfrutando de unas agradables vacaciones en familia.

Laura Escanes presume de embarazo View this post on Instagram A post shared by Laura Matamoros (@_lmflores) La influencer ha compartido una imagen en la que ya no puede disimular la tripita de embarazada y es que la joven ya cuenta los días para dar a luz a su segundo hijo.

Bertín Osborne presume de sus hijas View this post on Instagram A post shared by Bertín Osborne (@bertinosborne) El cantante de rancheras ha compartido una fotografía de sus tres hijas en la que habla de la "sonrisa de sus 3 hijas hermosas". Eugenia, Alejandra y Claudia aparecen felices y muy elegantes con vestidos de fiesta. Bertín muestra así su orgullo por las tres mujeres que son hoy en día sus hijas, fruto de su matrimonio con Sandra Domecq, tristemente fallecida en 2004.

