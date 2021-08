Tamara Gorro y Ezquiel Garay amplían la familia

Tamara Gorro presenta al nuevo miembro de su familia View this post on Instagram A post shared by Tamara Gorro (@tamara_gorro) La influencer ha querido presentar al nuevo miembro de su familia. Bueno, en realidad es un regalo para los padres de Ezequiel Garay que recientemente perdían a su mejor amigo con once años. La familia está muy contenta y seguro que nos regalan imagen juntos.

Eva González colecciona recuerdos del verano View this post on Instagram A post shared by Eva Gonzalez (@evagonzalezoficial) La presentadora de 'La Voz' ha compartido una tierna imagen junto al pequeño Cayetano con el que está disfrutando de un verano inolvidable en familia.

David Bustamante y sus bailes más especiales View this post on Instagram A post shared by David Bustamante (@davibusta) El cantante ha compartido una imagen desde su tierra donde se encuentra disfrutando de unos días de vacaciones con su pareja Yana Olina. "Sigamos bailando. Gracias por ser la mejor. Por y para ti", ha escrito junto a la imagen.

Paula y Miguel, cita romántica View this post on Instagram A post shared by ᴘᴀᴜʟᴀ ᴇᴄʜᴇᴠᴀʀʀɪᴀ (@pau_eche) La pareja ha compartido un 'selfie' en el que han confesado que han disfrutado de una noche romántica en pareja. "Ya en casa, en pijama, cara lavada y dando de comer al troglodita", escribe para mostrar su realidad.

La hermana de Georgina Rodríguez cuenta los días para conocer a su hijo View this post on Instagram A post shared by Ivana Rodríguez (@ivana_rh) Ivana, la hermana de Georgina Rodríguez, ha compartido un vídeo de su barriguita. Y es que, cuenta los días para dar a luz a su primer hijo.

