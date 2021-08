Carmen Lomana se divierte con Omar Montes View this post on Instagram A post shared by carmen_lomana (@carmen_lomana) Carmen Lomana ha sorprendido a sus seguidores compartiendo un vídeo en el que se le puede ver riendo y bailando junto a Omar Montes instantes antes de que comenzase su concierto en el festival de 'Starlite'.

La romántica fotografía de Elena Tablada y su chico View this post on Instagram A post shared by Hell 🐾Elena Tablada (@hellentablada) Elena Tablada ha compartido una bonita fotografía junto a su chico, Javier Ungría. Una publicación en la que ha aprovechado para recordar lo feliz que está junto a él.

Cristina Pedroche presume de cuerpazo View this post on Instagram A post shared by CristiPedroche🦋 (@cristipedroche) La colaboradora de 'Zapeando' está disfrutando de unas increíbles vacaciones. Unos momentos donde está aprovechando para ponerse morena y lucir cuerpazo.

María Jesús Ruiz y su sensual fotografía con su chico View this post on Instagram A post shared by María Jesús Ruiz Garzón (@mariajesusruizg) María Jesús Ruiz ha sorprendido a sus seguidores compartiendo una instantánea en la que aparece dormida junto a su chico sin nada de ropa.

María Castro y la pasión que siempre va con ella View this post on Instagram A post shared by Maria Castro (@maria_castro_jato) La actriz ha confesado que a pesar de no haber podido ser gimnasta profesional, esta es una afición que siempre le persigue y no puede evitar poner algunas posturas durante su día a día.

