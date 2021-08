la semana de los famosos en redes

Rosa Benito comparte una foto que vale más que mil palabras View this post on Instagram A post shared by Rosa Benito (@rosapepioficial) "Me cuentan, me dicen, me rumorean, que tú Rocío nunca me quisiste, que yo no te gustaba, que pena!Desde el minuto cero. ❤️He tenido que irme a muchísimos años atrás...Miradas que hablan por sí solas 💕Todo lo que hacía feliz a las personas que ella amaba, éramos correspondidas.Hasta tu último día juntas...!🖤", ha escrito junto a esta imagen para responder a quienes cuestionan su relación.

Kiko Rivera advierte que se avecinan cambios View this post on Instagram A post shared by Kiko Rivera (@riverakiko) El DJ ha explicado que pronto veremos grandes cambios en su carrera musical. Y es que el hijo de Isabel Pantoja está preparando una nueva canción para este septiembre.

La foto más ardiente de Lara Álvarez View this post on Instagram A post shared by Lara Álvarez (@laruka) La presentadora de 'Supervivientes' ha compartido unas impresionantes imágenes de un volcán en Islandia, en plena en erupción desde unos inolvidables vacaciones.

Ana Obregón recuerda su primer verano con Áless View this post on Instagram A post shared by Ana_Obregon Oficial (@ana_obregon_oficial) "Pensé que a los que tanto me apoyáis con cariño os gustaría ver que inmensamente feliz fui una vez.Pensé que a ti , mi Aless, te gustaría verla desde donde estés…#tequieromasqueamivida #alessforever 💔", ha escrito junto a esta tierna instantánea junto a su hijo y al conde Lequio.

El desnudo más sexy de Nagore Robles View this post on Instagram A post shared by nagore_robles (@nagore_robles) La presentadora de 'Sobreviviré' ultima las horas antes de volver a la televisión con la nueva temporada del programa de moda y en el que participará la sobrina de la Reina.

View this post on Instagram A post shared by Thalia (@thalia) Thalía abraza con alegría los 50 Aunque hay que reconocer que no los aparenta, Thalía acaba de cumplir medio siglo de vida. Tan alegre como siempre, la cantante se ha marcado un divertido posado en la piscina al lado de unos números creados con bolas. A su vez, aprovecha para lanzar un importante mensaje sobre lo importante de la vida y dar las gracias a todos aquellos que han estado a su lado a lo largo de los años.

View this post on Instagram A post shared by Jorge Sanz (@jorgesanzmiranda) Jorge Sanz celebra su 52 cumpleaños Los años pasan para todos, incluso para Jorge Sanz. El famoso actor, que debutó en el cine con tan solo 9 años, acaba de cumplir 52 primaveras. Orgulloso del paso del tiempo, sopla las velas de una tarta con mucha nostalgia: la Contessa. ¡Felicidades, yayo George!

View this post on Instagram A post shared by S O F I A 🦄 C R I S T O (@sofiacristo_cristo) Sofía Cristo pasa por chapa y pintura Fiel a sus querido rizos, Sofía Cristo ha mostrado lo orgullosa que está de su paso por la peluquería. La hija de Bárbara Rey se ha tintado el pelo de un naranja todavía más intenso del que nos tiene acostumbrados, un tono que refleja su alegría y positividad. ¿Qué os parece el cambio?

View this post on Instagram A post shared by Ainhoa Arteta (@ainhoarteta) Ainhoa Arteta anuncia que ha sido dada de alta Tras pasar más de un mes ingresada por un cólico nefrítico grave, lo que la obligó a cancelar su gira de conciertos y a estar ingresada diez días en la UCI, la cantante de ópera ha anunciado a través de sus redes sociales que ya ha recibido el alta. Ante la feliz noticia, la artista, que llegó a temer por su vida, ha aprovechado para dar las gracias a todo el personal sanitario que la ha atendido.

Twitter Steisy y la nueva pista de ‘Secret Story’ Telecinco ya ha comenzado a calentar motores ante el inminente estreno de su nuevo reality, ‘Secret Story’. En la cuenta oficial del programa están lanzando pistas sobre los concursantes que participarán de la novedosa experiencia, retando ahora a los espectadores a averiguar a quién pertenece el detalle de una camisa. Y la verdad, pronto han dado con la respuesta, ya que en una promo de ‘Solos’, Steisy aparece con la mencionada prenda. ¿Será la extronista de ‘MYHYV’ la primera concursante confirmada?

Steisy y su increíble viaje lleno de sensaciones Steisy está disfrutando de un impresionante viaje en Kenia, donde está viviendo todos tipos de sensaciones.

Susana y su fotografía antes del accidente View this post on Instagram A post shared by Susana Molina (@susana_bicho90) Susana Molina está disfrutando de unas increíbles vacaciones, donde ha aprovechado para presumir de cuerpazo antes de sufrir una pequeña caída.

Beatriz Luengo recupera una fotografía del pasado View this post on Instagram A post shared by Beatriz Luengo (@beatrizluengo) La cantante ha compartido una instantánea junto a Mónica Cruz y Silvia Marty, con las que consiguió entablar una gran amistad durante la serie 'UPA Dance'.

Las carísimas vacaciones de Laura y Risto View this post on Instagram A post shared by Laura Escanes (@lauraescanes) Mientras que el presentador ha compartido una romántica fotografía junto a ella, Laura Escanes ha aprovechado para enseñar el impresionante hotel en el que se están alojando.

Risto Mejide y sus románticas vacaciones en Maldivas View this post on Instagram A post shared by Risto Mejide (@ristomejide) El presentador ha compartido una romántica fotografía con Laura Escanes en las que se les ve desatando su pasión en el mar, y es que no pueden esta más felices con su increíble escapada a las Maldivas.

María Patiño presume de cuerpo en la playa View this post on Instagram A post shared by ♥ 𝖒𝖆𝖗𝖎𝖆𝖕𝖆𝖙𝖎ñ𝖔 ♥ (@mariapatino1508) La presentadora se siente completamente libre durante sus vacaciones en Galicia. Una sensación que ha dejado reflejada corriendo por la playa mientras presume de cuerpazo.

Así era Lola Índigo de pequeña View this post on Instagram A post shared by la niña (@lolaindigo) La cantante ha compartido un entrañable vídeo en el que deja claro que su pasión por el baile le viene desde muy pequeña.

Diego Matamoros vive un verano "fantástico" View this post on Instagram A post shared by Diego M. Flores (@diegomatflo) Tras su ruptura con Carla Barber, Diego Matamoros parece haber conseguido encontrarse a sí mismo, y ahora asegura que está comenzando a apreciar sus momentos de soledad. Un tiempo que le está sirviendo para aprender a quererse.

Cristina Pedroche supera uno de sus miedos View this post on Instagram A post shared by CristiPedroche🦋 (@cristipedroche) La colaboradora de 'Zapeando' ha confesado que siempre le ha dado miedo meter la cabeza en el agua. Sin embargo, parece que ha conseguido superarlo durante estas vacaciones.

Carlota Corredera...¡con 19 años! View this post on Instagram A post shared by Carlota Corredera (@carlotacorredera) La presentadora ha compartido una fotografía de ella cuando tenía 19 años. Una instantánea que para ella tiene un gran significado y que ahora ha decidido compartir con sus seguidores.

María Castro y la pasión que siempre va con ella View this post on Instagram A post shared by Maria Castro (@maria_castro_jato) La actriz ha confesado que a pesar de no haber podido ser gimnasta profesional, esta es una afición que siempre le persigue y no puede evitar poner algunas posturas durante su día a día.

María Jesús Ruiz y su sensual fotografía con su chico View this post on Instagram A post shared by María Jesús Ruiz Garzón (@mariajesusruizg) María Jesús Ruiz ha sorprendido a sus seguidores compartiendo una instantánea en la que aparece dormida junto a su chico sin nada de ropa.

Cristina Pedroche presume de cuerpazo View this post on Instagram A post shared by CristiPedroche🦋 (@cristipedroche) La colaboradora de 'Zapeando' está disfrutando de unas increíbles vacaciones. Unos momentos donde está aprovechando para ponerse morena y lucir cuerpazo.

La romántica fotografía de Elena Tablada y su chico View this post on Instagram A post shared by Hell 🐾Elena Tablada (@hellentablada) Elena Tablada ha compartido una bonita fotografía junto a su chico, Javier Ungría. Una publicación en la que ha aprovechado para recordar lo feliz que está junto a él.

Carmen Lomana se divierte con Omar Montes View this post on Instagram A post shared by carmen_lomana (@carmen_lomana) Carmen Lomana ha sorprendido a sus seguidores compartiendo un vídeo en el que se le puede ver riendo y bailando junto a Omar Montes instantes antes de que comenzase su concierto en el festival de 'Starlite'.

Susana se come a besos a su chico View this post on Instagram A post shared by Susana Molina (@susana_bicho90) La ex concursante de 'La isla de las tentaciones' ha compartido un romántico vídeo en el que aparece comiéndose a besos a su chico, del que parece estar cada día más enamorada.

El romántico viaje de Alba Carrillo y Santi Burgoa View this post on Instagram A post shared by Alba Carrillo (@albacarrillooficial) La colaboradora ha disfrutado de una romántica escapada juntoa su chico. Un viaje donde han podido disfrutar de unos días de desconexión y mucho amor.

Diego Matamoros y su bonito mensaje a su hermana View this post on Instagram A post shared by Diego M. Flores (@diegomatflo) El ex de Carla Barber ha mandado un mensaje a Laura Matamoros y Benji Aparicio, dejando claro que para él lo más importante en la vida y sus mayores apoyos son su familia.

Ivana Icardi desvela cuántos kilos ganó en su embarazo Instagram La novia de Hugo Sierra ha sido madre hace poco. Ahora, desvela a través de sus redes sociales que llegó a ganar nueve kilos durante su embarazo, aunque ya ha conseguido perder 10.

Chelo García- Cortes y su recuperación de rodillas View this post on Instagram A post shared by Chelo García-Cortés Cadavid (@chelo_garcia_cortes) La colaboradora de 'Sálvame' ha mostrado a través de sus redes sociales el tipo de tratamiento al que se está sometiendo para la rehabilitación de sus rodillas.

