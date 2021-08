Risto Mejide y sus románticas vacaciones en Maldivas View this post on Instagram A post shared by Risto Mejide (@ristomejide) El presentador ha compartido una romántica fotografía con Laura Escanes en las que se les ve desatando su pasión en el mar, y es que no pueden esta más felices con su increíble escapada a las Maldivas.

Las carísimas vacaciones de Laura y Risto View this post on Instagram A post shared by Laura Escanes (@lauraescanes) Mientras que el presentador ha compartido una romántica fotografía junto a ella, Laura Escanes ha aprovechado para enseñar el impresionante hotel en el que se están alojando.

Beatriz Luengo recupera una fotografía del pasado View this post on Instagram A post shared by Beatriz Luengo (@beatrizluengo) La cantante ha compartido una instantánea junto a Mónica Cruz y Silvia Marty, con las que consiguió entablar una gran amistad durante la serie 'UPA Dance'.

Susana y su fotografía antes del accidente View this post on Instagram A post shared by Susana Molina (@susana_bicho90) Susana Molina está disfrutando de unas increíbles vacaciones, donde ha aprovechado para presumir de cuerpazo antes de sufrir una pequeña caída.

Steisy y su increíble viaje lleno de sensaciones View this post on Instagram A post shared by Patricia Steisy (@steisy_patricia) Steisy está disfrutando de un impresionante viaje en Kenia, donde está viviendo todos tipos de sensaciones.

