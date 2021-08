Twitter Steisy y la nueva pista de ‘Secret Story’ Telecinco ya ha comenzado a calentar motores ante el inminente estreno de su nuevo reality, ‘Secret Story’. En la cuenta oficial del programa están lanzando pistas sobre los concursantes que participarán de la novedosa experiencia, retando ahora a los espectadores a averiguar a quién pertenece el detalle de una camisa. Y la verdad, pronto han dado con la respuesta, ya que en una promo de ‘Solos’, Steisy aparece con la mencionada prenda. ¿Será la extronista de ‘MYHYV’ la primera concursante confirmada?

View this post on Instagram A post shared by Thalia (@thalia) Thalía abraza con alegría los 50 Aunque hay que reconocer que no los aparenta, Thalía acaba de cumplir medio siglo de vida. Tan alegre como siempre, la cantante se ha marcado un divertido posado en la piscina al lado de unos números creados con bolas. A su vez, aprovecha para lanzar un importante mensaje sobre lo importante de la vida y dar las gracias a todos aquellos que han estado a su lado a lo largo de los años.

View this post on Instagram A post shared by S O F I A 🦄 C R I S T O (@sofiacristo_cristo) Sofía Cristo pasa por chapa y pintura Fiel a sus querido rizos, Sofía Cristo ha mostrado lo orgullosa que está de su paso por la peluquería. La hija de Bárbara Rey se ha tintado el pelo de un naranja todavía más intenso del que nos tiene acostumbrados, un tono que refleja su alegría y positividad. ¿Qué os parece el cambio?

View this post on Instagram A post shared by Ainhoa Arteta (@ainhoarteta) Ainhoa Arteta anuncia que ha sido dada de alta Tras pasar más de un mes ingresada por un cólico nefrítico grave, lo que la obligó a cancelar su gira de conciertos y a estar ingresada diez días en la UCI, la cantante de ópera ha anunciado a través de sus redes sociales que ya ha recibido el alta. Ante la feliz noticia, la artista, que llegó a temer por su vida, ha aprovechado para dar las gracias a todo el personal sanitario que la ha atendido.

View this post on Instagram A post shared by Jorge Sanz (@jorgesanzmiranda) Jorge Sanz celebra su 52 cumpleaños Los años pasan para todos, incluso para Jorge Sanz. El famoso actor, que debutó en el cine con tan solo 9 años, acaba de cumplir 52 primaveras. Orgulloso del paso del tiempo, sopla las velas de una tarta con mucha nostalgia: la Contessa. ¡Felicidades, yayo George!

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io