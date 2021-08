View this post on Instagram A post shared by Manuel Bedmar (@manuelbedmar14) Rocío Flores y Manuel Bedmar se comen a besos El novio de Rocío Flores, Manuel Bedmar, se ha convertido en el principal apoyo de la hija de Rocío Carrasco desde que esta acabara situada en el centro de la polémica. El joven, que se mantiene al margen de sus conflictos familiares, no tiene reparos en gritar a los cuatro vientos el amor que siente por ella, compartiendo ahora una romántica fotografía de sus recientes vacaciones en México. “Qué rico tener de tu amor”, dice sobre la imagen en la que aparece besando apasionadamente a su novia.

View this post on Instagram A post shared by MÁXIMO HUERTA (@maximohuerta) Máximo Huerta presenta en redes a su pareja Sobran las palabras. El presentador ha colgado por primera vez una fotografía junto a su novio, con el que lleva saliendo desde hace tres años. Pese a que siempre ha intentado mantener al margen su vida privada, el valenciano, que se encuentra disfrutando de unos días de descanso en Guadalest (Alicante), ha deleitado a sus admiradores con una romántica imagen en blanco y negro en la que abraza por la espalda al afortunado, del que no se conoce ningún detalle.

View this post on Instagram A post shared by Heidi Klum (@heidiklum) Heidi Klum y su hija, vestidas igual Heidi Klum se lo ha pasado bomba al compartir una divertida velada junto a su hija Leni. La modelo y su primogénita, vestidas ambas con diferentes versiones de un mismo vestido joya de Dolce & Gabbana, asistieron a la exclusiva fiesta que la firma de moda organizó en Venecia para presentar su nueva colección.

View this post on Instagram A post shared by Victoria Beckham (@victoriabeckham) Victoria Beckham y su hija disfrutan de un día de piscina La esposa de David Beckham es muy dada a compartir en redes fotografías junto a sus hijos. Las últimas han estado protagonizadas por su hija pequeña, Harper, quien aparece a remojo abrazada a su progenitora. “Domingo de natación (y selfies) bajo el sol”, reza su comentario.

View this post on Instagram A post shared by Tessy Antony De Nassau (@tessy_from_luxembourg) Tessy de Luxemburgo recibe el alta Después de pasar más de 24 horas para conseguir dar a luz, la que fuera esposa del príncipe Luis de Luxemburgo puede volver a casa junto a su tercer hijo, un niño al que han puesto el nombre de Theodor. Como es normal, tras pasar tres días en observación, la exmilitar está loca de contenta. "Nos vamos a casa. Gracias a todos por los cientos de mensajes, llamadas, buenos deseos, regalos, amor y el increíble apoyo. Os enviamos todo nuestro cariño. Y felicidades de parte de Frank y mía a todos los padres, los que lo van a serlo y los padres primerizos", dice junto a una fotografía del recién nacido.

