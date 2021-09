Yoli Claramonte cumple 29 años View this post on Instagram A post shared by Y♡landa (@loveyolii_) La ex gran hermana, que ha sido madre recientemente, está viviendo su año más especial junto a su pareja. Ahora, ha celebrado junto a su familia su cumpleaños de una forma muy especial.

Así da la bienvenida Cristina Pedroche a septiembre View this post on Instagram A post shared by CristiPedroche🦋 (@cristipedroche) La colaboradora de 'Zapeando' ha rescatado una fotografía de sus vacaciones para dar la bienvenida al nuevo mes de la mejor forma posible y con las pilas cargadas.

Gisela celebra su vuelta al trabajo View this post on Instagram A post shared by Gisela (@giselaoficial) La cantante se ha despedido de sus vacaciones feliz al pensar en todo el trabajo que tiene por delante y con muchas ganas de volver a los escenarios.

Melyssa Pinto presume de cuerpazo en bikini View this post on Instagram A post shared by Melyssa Pinto (@melyssapiinto) La ex superviviente ha compartido con sus seguidores cómo ha sido su último baño del año en el mar. Una instantánea en la que ha presumido de cuerpazo.

Oriana Marzoli y sus puntería View this post on Instagram A post shared by ORIANA MARZOLI 🦋 (@orianagonzalezmarzoli) La 'influencer' ha reconocido que le ha costado mucho ver la diana. Pese a todo, le ha encantado poder tirar al blanco y disfrutar de esta nueva experiencia para ella.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io