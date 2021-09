View this post on Instagram A post shared by ᴘᴀᴜʟᴀ ᴇᴄʜᴇᴠᴀʀʀɪᴀ (@pau_eche) Paula Echevarría vuelve a la carga La actriz se ha mostrado loca de contenta por su ansiada ‘vuelta al cole’. Con esta divertida imagen, Echevarría anuncia que vuelve a la carga para alegría de sus fieles seguidores. ¿Con qué nos sorprenderá ahora la asturiana?

View this post on Instagram A post shared by ESTELA GRANDE (@estelagrande) El antes y el después capilar de Estela Grande La modelo da la bienvenida al nuevo ‘curso’ pasando por peluquería y poniéndose en manos del prestigioso estilista Manuel Zamorano. La ex de Diego Matamoros ha colgado un vídeo en el que se muestra el antes y el después al mismo tiempo que habla de nuevos proyectos… ¿Con qué nos sorprenderá?

View this post on Instagram A post shared by Kim Kardashian West (@kimkardashian) Kim Kardashian, la nueva Trinity Después de que Kanye West haya insinuado en su última canción que le fue infiel a Kim Kardashian, la ‘socialité’ ha hecho oídos sordos y se ha marcado una divertida sesión de fotos junto a su hijo Saint. Ambos aparecen enfundados en unos trajes de estilo cyberpunk, los cuales bien podrían estar sacados de la película ‘Matrix’.

View this post on Instagram A post shared by Sara Carbonero (@saracarbonero) Sara Carbonero ¿le manda un mensaje velado a Kiki Morente? Fiel a sus profundas reflexiones con las que deleita a sus seguidores en su cuenta de Instagram, Sara Carbonero ha vuelta a compartir una de las cosas que lee y le gustan. Es llamativo que, justo cuando cogen fuerza las informaciones que confirman su relación con el cantante Kiki Morente, la periodista se decante por un fragmento que habla de la importancia de la música y el amor. “La música y el amor son los únicos elementos que pueden curar cualquier herida”, remarca.

View this post on Instagram A post shared by Emma García (@emmagarciaweb) Emma García, feliz por volver a ‘Viva la vida’ Tras la despedida de Toñi Moreno, Emma García volverá a coger las riendas de ‘Viva la vida’ después de disfrutar de sus merecidas vacaciones estivales. La presentadora se ha mostrado así de feliz por poder reencontrarse con su público, emplazándoles a que la acompañen en su regreso al trabajo.

