View this post on Instagram A post shared by ASRAF BENO 🇲🇦🇪🇸 اشرف (@asraf_beno) Isa y Asraf, de relax en Cádiz La parejita formada por la hija de Isabel Pantoja y su novio está disfrutando de unos días de descanso en Caños de Meca (Cádiz). A bordo de una tabla de paddle surf, en la que aparecen la mar de sonrientes, el modelo ha querido dedicarle unas tiernas palabras a su chica: “Que la casualidad nos dure para siempre". ¡A disfrutar de los últimos días de verano!

View this post on Instagram A post shared by Ester 🌙 (@ester_exposito) Ester Expósito promete revolucionar Venecia La actriz de ‘Élite’ acaba de llegar al Festival de Cine de Venecia dispuesta a pisar con fuerza la alfombra roja. En su cuenta de Instagram, Expósito se ha marcado un sensual posado al mismo tiempo que saluda a sus seguidores luciendo el primer modelito con el que ha posado para la prensa: un original conjunto de Versace combinado con diademas elásticas, joyas de Bvlgari y unas llamativas ‘chunky boots’.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Adrian Lastra (@adrian_lastra) Adrián Lastra mueve las caderas al ritmo de Omar Montes y Fabio Colloricchio El actor ha compartido un vídeo bailando junto a su chica en una idílica playa de República Dominicana. Mientras mueven la cadera a la perfección (se notan las habilidades para la danza de la parejita) se escucha el tema ‘Diablita Remix’, interpretado por Fabio Colloricchio, Omar Montes y Lennis Rodríguez.

View this post on Instagram A post shared by Eva Gonzalez (@evagonzalezoficial) El pequeño Cayetano, el mayor admirador de su bisabuelo Antonio Ordóñez Pese a que Cayetano Rivera no ha podido participar en la corrida Goyesca de este año debido a que todavía no se ha recuperado del todo de la cogida que sufrió a mediados de agosto, el torero y su familia no han querido perderse este día tan especial. Y es que la presente edición del espectáculo taurino rinde homenaje a los 70 años de la alternativa de su abuelo, Antonio Ordóñez. Junto a una fotografía en la que aparece el pequeño Cayetano de espaldas contemplando una figura de su bisabuelo, Eva González, pareja del diestro, ha compartido estas palabras: “En homenaje a tu bisabuelo, a tus raíces… disfruta el día mi amor”.

View this post on Instagram A post shared by Lolita Gonzalez Flores (@lolitafoficial) Lolita, la mejor maestra musical de su nieto La cantante y actriz está como loca de contenta desde que naciera su primer nieto, el pequeño Noah. A la hija de Lola Flores se le cae la baba y buena muestra de ello es la imagen que ha compartido junto al niño tocando el tambor, algo que le ha recordado a la habilidad que tenía su padre, el Pescadilla, para los instrumentos musicales. ¿Nos encontramos ante el próximo artista del mítico clan?

