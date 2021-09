Su viaje más romántico View this post on Instagram A post shared by travisbarker (@travisbarker) Más enamorados que nunca y con mensaje de lo más romántico: "Para siempre no es suficiente", han escrito junto a esta imagen en la que demuestran que nada puede con su amor.

Belén Esteban y su 'selfie' de estrellas View this post on Instagram A post shared by Belén Esteban (@belenestebanmenendez) La colaboradora de 'Sálvame' ha compartido una imagen en la que aparece posando junto a dos grandes artistas. Un trío de ases formado por la cantante Marta Sánchez, la actriz Natalia Verbeke y la estrella de la televisión Belén Esteban.

Melissa Jiménez felicita a su amiga View this post on Instagram A post shared by Melissa 🧿 (@melissajimenezgp) La periodista ha querido compartir varias fotografías del cumpleaños de su amiga Elena Galera con la que mantiene una excelente relación.

El domingo perfecto de Mario Vaquerizo View this post on Instagram A post shared by Mario (@mariovaquerizooficial) El cantante ha compartido una imagen que resume el gran domingo que ha tenido junto a su mujer Alaska y su gran amigo Pedro. No les ha faltado nada: Rastro, terraza de las Vistillas y cine.

La tierna felicitación de Elsa Instagram "Feliz día del padre a este padre increíble, no puede seguir el ritmo de los niños, pero lo intenta", ha escrito Elsa junto a la foto en la que aparece Chris durmiendo junto a sus tres hijos mientras ellos ven la televisión. Y es que, qué difícil es seguirle el ritmo a los más pequeños.

