View this post on Instagram A post shared by TERELU CAMPOS OFICIAL (@terelubcampos) La hija de María Teresa Campos ha cambiado de cadena. La colaboradora de televisión ha pasado a la cadena pública para darlo todo en la cocina y convertirse en la ¿nueva ganadora de MasterChef Celebrity?

View this post on Instagram A post shared by 𝑱𝑼𝑳𝑺 𝑱𝑨𝑵𝑬𝑰𝑹𝑶 (@julsjaneiro) Julia Janeiro despeja todas las dudas La hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario ha contestado a algunas de las cuestiones que le han hecho llegar sus seguidores a través de Instagram. "Quiero seguir estudiando, empezar nuevos proyectos y, sobre todo, mejorar muchas cosas de mí misma", dice en sus Stories sobre su futuro. "Me veo trabajando en lo que me guste, graduada y viajando mucho", añade sobre cómo se ve dentro de una década. La influencer reconoce que tiene un fuerte carácter, algo que está dispuesta a aprender a controlar, pero destaca que es una persona muy cariñosa: "Cuando quiero a alguien me desvivo por esa persona. Ya no soy tan orgullosa ni rencorosa como antes". Para terminar, Janeiro ha confesado no ser excesivamente alta. "La última vez que me medí 1.58m", dice.

View this post on Instagram A post shared by Ana_Obregon Oficial (@ana_obregon_oficial) Ana Obregón anuncia su nuevo proyecto La polifacética artista ah echado mano de sus redes sociales para anunciar que la próxima Nochebuena volverá a Televisión Española para presentar junto a Boris Izaguirre el ya mítico ‘Telepasión’. “He participado en más de 15 TELEPASIONES, pero recuerdo con cariño hacer de Olivia Newton-John en ‘Grease’ embarazada de 4 meses de mi niño”, señala.

View this post on Instagram A post shared by samira.jalil (@samira.jalil) Samira Jalil pide que la ames La recordada participante de ‘MYHYV’ ha colgado una imagen de su nuevo tatuaje: la palabra ‘ámame’ grabada en la zona de la rabadilla. La delicada estampa de sus posaderas ha venido acompañada de un poema, con el cual, a modo de manual de instrucciones, explica al ser amado cómo conquistar su corazón.

View this post on Instagram A post shared by nagore_robles (@nagore_robles) Nagore Robles y Sandra Barneda amplían la familia La pareja de presentadoras son unas apasionadas del mundo animal. De hecho, en más de una ocasión Nagore ha explicado lo importante que fue para ella la llegada a su vida de Nash, el perrito que le regaló Sandra y que le ayudó a superar la tristeza por la muerte de su mejor amiga. Dispuestas a seguir aumentando la familia, ambas han presentado a través de las redes sociales a su nueva mascota: un adorable cachorro llamado Gore. ¡A disfrutarlo!

View this post on Instagram A post shared by Sara Carbonero (@saracarbonero) Sara Carbonero se vuelve viral con sus ‘botas de Dorothy’ La periodista ha compartido una fotografía en la que aparece bajando unas escaleras de lo que parece ser un show room. Sin embargo, fiel a su estilo cargado de positividad, ella anima a sus seguidores a seguir “el camino de baldosas amarillas”, en clara alusión al objetivo que tenía la pequeña Dorothy en ‘El mago de Oz’. Tal ha sido la repercusión de la publicación, que su falda vaquera y sus botines ‘rojos’ se han convertido en virales.

El gran deseo de David Bisbal View this post on Instagram A post shared by Davidbisbal (@davidbisbal) El cantante ha confesado que está deseando que comience por fin 'La Voz', y es que parece que se lo pasó muy bien grabando el programa junto a su gran amigo Luis Fonsi.

Alonso Caparrós lee un fragmento de su libro View this post on Instagram A post shared by Alonso Caparros (@alonsocaparrosoficial) Alonso Caparrós ha decidido leer un fragmento de su libro 'Un trozo de cielo azul' y ha anunciado que estará en la feria del libro firmando algunos ejemplares.

Jesús Vázquez cumple 56 años View this post on Instagram A post shared by Jesús Vázquez (@jvazquezoficial) El presentador ha compartido una bonita fotografía en la que se le puede ver muy feliz sosteniendo las velas de su tarta de cumpleaños. Jesús Vázquez ha reconocido que su deseo es que todos tengan salud.

La sensual fotografía de Marta López en la bañera View this post on Instagram A post shared by MARTA ÁLAMO (@martalopezalamo) La novia de Kiko Matamoros ha revolucionado las redes sociales al compartir una instantánea en la que se le puede ver haciendo 'topless' en la bañera.

Paula Echevarría muestra su figura tras cinco meses desde que dio a luz View this post on Instagram A post shared by ᴘᴀᴜʟᴀ ᴇᴄʜᴇᴠᴀʀʀɪᴀ (@pau_eche) Paula Echevarría muestra su barriga tras haber pasado cinco meses desde que dio a luz a su pequeño Miguel Jr. Una instantánea en la que se puede ver cómo ha conseguido recuperar su figura.

Marta López, de fiesta con sus íntimos de 'Supervivientes' View this post on Instagram A post shared by Marta López (@martalopeztv) La colaboradora de 'Ya es mediodía' se ha reencontrado con algunos de sus mejores amigos de 'Supervivientes'. Con esta imagen, Marta demuestra que sigue muy cercana a Olga Moreno y Alejandro Albalá, sus grandes apoyos en Honduras, y a Agustín Bravo, que ha defendido a la mujer de Antonio David desde su salida del reality.

Lily Collins, de boda View this post on Instagram A post shared by Lily Collins (@lilyjcollins) La protagonista de la serie 'Emily in Paris' contrajo matrimonio el pasado 4 de septiembre con su novio, el director Charlie McDowell, y ha compartido las bonitas imágenes en sus redes sociales.

Chenoa, en blanco y negro View this post on Instagram A post shared by Chenoa (@chenoa) La cantante retoma su clásica foto en el espejo en la que presume de look y de abdomen plano. ¿Te gusta su look en blanco y negro?

Jesús Vázquez abre el baúl de los recuerdos View this post on Instagram A post shared by Jesús Vázquez (@jvazquezoficial) El presentador se ha hecho un TBT y ha compartido cómo fue su primer verano junto a Roberto, su marido, con el que lleva más de 20 años de amor. ¡Parece que el tiempo no pasa por ellos

Can Yaman y su posado más hot View this post on Instagram A post shared by Can Yaman (@canyaman) El actor turco sube la temperatura de las redes sociales con sus fotos más sensuales que pertenecen a una campaña de perfume. ¡Mamma mía!

Violeta Mangriñán y su último viaje del verano View this post on Instagram A post shared by Violeta (@violeta_mangrinyan) La ex superviviente ha confesado que está ultimando todos los detalles para realizar su última escapada de verano a Menorca, ya que nunca ha estado allí.

Lo que más echa de menos Aitana View this post on Instagram A post shared by AITANA (@aitanax) La cantante ha rescatado una serie de fotografías que se hizo con su mascota para confesar que la echa mucho de menos ahora que tiene que pasar tiempo fuera de casa debido a su gira de conciertos.

Pablo Motos muestra cómo se preparan para el programa View this post on Instagram A post shared by Pablo Motos (@pablomotos) El presentador ha compartido un divertido vídeo en el que se le puede ver junto al resto de colaboradores practicando el baile con el que comienzan el programa.

El nuevo propósito de Steisy para septiembre View this post on Instagram A post shared by Patricia Steisy (@steisy_patricia) La ex tronista de 'MHYV' ha confesado que tiene pensado apuntarse a meditación y leer más. De momento, ha reconocido que quiere empezar por El diario de Ana Frank

La foto inédita de Carlota Corredera y Rocío Carrasco Instagram La presentadora ha compartido una fotografía a través de sus 'stories' donde aparece junto a Rocío Carrasco el día de su boda. Una instantánea que ha subido una de sus seguidoras y que ella también ha querido mostrar en sus redes sociales.

Violeta Mangriñán y su nueva foto favorita View this post on Instagram A post shared by Violeta (@violeta_mangrinyan) La ex concursante de 'Supervivientes' tiene nueva foto favorita y no podía ser con otra que con Canela, la perrita que les ha robado el corazón a ella y a su chico, Fabio. ¡Pura ternura!

Hugh Jackman llora la muerte de su padre View this post on Instagram A post shared by Hugh Jackman (@thehughjackman) El actor ha utilizado sus redes sociales para confirmar una triste noticia: el fallecimiento de su progenitor al que estaba muy unido. Su muerte coincidió con la celebración del Día del Padre en Australia, su tierra natal. Mucho ánimo a la familia del actor. Descanse en paz.

Melodie no piensa en dramas View this post on Instagram A post shared by MELODIE PEÑALVER (@melodiepe) Tras confirmar su ruptura con Beltrán al que conoció en 'LIDLT', Melodie presume de cuerpo y de conjunto, dispuesta a retomar las riendas de su vida. ¡Bravo!

Victoria Beckham presume de marido View this post on Instagram A post shared by Victoria Beckham (@victoriabeckham) La diseñadora quiso alegrar a sus más de 29 millones de seguidores con las vistas que tenía en la piscina: su marido, David Beckham, dándose un chapuzón con el bañador caído y presumiendo de retaguardia. ¡Tú sí que sabes Victoria!

Georgina Rodríguez, de reality View this post on Instagram A post shared by Georgina Rodríguez (@georginagio) La novia de Cristiano Ronaldo, que acaba de mudarse a Inglaterra con su familia tras el fichaje del futbolista por el Manchester United, está de celebración. La modelo ya ha compartido el cartel de su reality para Netflix 'Soy Georgina' que se estrenará en los próximos días. ¡Ganas de verlo!

Sergio Ramos, día de piscina en familia @sergioramos Instagram El futbolista vivió un emocionante día de sol y piscina con su mujer, Pilar Rubio, y sus cuatro hijos. El jugador del PSG eligió el mismo bañador amarillo que lucían sus retoños.This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io

