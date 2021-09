La foto inédita de Carlota Corredera y Rocío Carrasco Instagram La presentadora ha compartido una fotografía a través de sus 'stories' donde aparece junto a Rocío Carrasco el día de su boda. Una instantánea que ha subido una de sus seguidoras y que ella también ha querido mostrar en sus redes sociales.

El nuevo propósito de Steisy para septiembre View this post on Instagram A post shared by Patricia Steisy (@steisy_patricia) La ex tronista de 'MHYV' ha confesado que tiene pensado apuntarse a meditación y leer más. De momento, ha reconocido que quiere empezar por El diario de Ana Frank

Pablo Motos muestra cómo se preparan para el programa View this post on Instagram A post shared by Pablo Motos (@pablomotos) El presentador ha compartido un divertido vídeo en el que se le puede ver junto al resto de colaboradores practicando el baile con el que comienzan el programa.

Lo que más echa de menos Aitana View this post on Instagram A post shared by AITANA (@aitanax) La cantante ha rescatado una serie de fotografías que se hizo con su mascota para confesar que la echa mucho de menos ahora que tiene que pasar tiempo fuera de casa debido a su gira de conciertos.

Violeta Mangriñán y su último viaje del verano View this post on Instagram A post shared by Violeta (@violeta_mangrinyan) La ex superviviente ha confesado que está ultimando todos los detalles para realizar su última escapada de verano a Menorca, ya que nunca ha estado allí.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io