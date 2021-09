Paula Echevarría muestra su figura tras cinco meses desde que dio a luz View this post on Instagram A post shared by ᴘᴀᴜʟᴀ ᴇᴄʜᴇᴠᴀʀʀɪᴀ (@pau_eche) Paula Echevarría muestra su barriga tras haber pasado cinco meses desde que dio a luz a su pequeño Miguel Jr. Una instantánea en la que se puede ver cómo ha conseguido recuperar su figura.

La sensual fotografía de Marta López en la bañera View this post on Instagram A post shared by MARTA ÁLAMO (@martalopezalamo) La novia de Kiko Matamoros ha revolucionado las redes sociales al compartir una instantánea en la que se le puede ver haciendo 'topless' en la bañera.

Jesús Vázquez cumple 56 años View this post on Instagram A post shared by Jesús Vázquez (@jvazquezoficial) El presentador ha compartido una bonita fotografía en la que se le puede ver muy feliz sosteniendo las velas de su tarta de cumpleaños. Jesús Vázquez ha reconocido que su deseo es que todos tengan salud.

Alonso Caparrós lee un fragmento de su libro View this post on Instagram A post shared by Alonso Caparros (@alonsocaparrosoficial) Alonso Caparrós ha decidido leer un fragmento de su libro 'Un trozo de cielo azul' y ha anunciado que estará en la feria del libro firmando algunos ejemplares.

El gran deseo de David Bisbal View this post on Instagram A post shared by Davidbisbal (@davidbisbal) El cantante ha confesado que está deseando que comience por fin 'La Voz', y es que parece que se lo pasó muy bien grabando el programa junto a su gran amigo Luis Fonsi.

