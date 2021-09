View this post on Instagram A post shared by nagore_robles (@nagore_robles) Nagore Robles y Sandra Barneda amplían la familia La pareja de presentadoras son unas apasionadas del mundo animal. De hecho, en más de una ocasión Nagore ha explicado lo importante que fue para ella la llegada a su vida de Nash, el perrito que le regaló Sandra y que le ayudó a superar la tristeza por la muerte de su mejor amiga. Dispuestas a seguir aumentando la familia, ambas han presentado a través de las redes sociales a su nueva mascota: un adorable cachorro llamado Gore. ¡A disfrutarlo!

View this post on Instagram A post shared by samira.jalil (@samira.jalil) Samira Jalil pide que la ames La recordada participante de ‘MYHYV’ ha colgado una imagen de su nuevo tatuaje: la palabra ‘ámame’ grabada en la zona de la rabadilla. La delicada estampa de sus posaderas ha venido acompañada de un poema, con el cual, a modo de manual de instrucciones, explica al ser amado cómo conquistar su corazón.

View this post on Instagram A post shared by 𝑱𝑼𝑳𝑺 𝑱𝑨𝑵𝑬𝑰𝑹𝑶 (@julsjaneiro) Julia Janeiro despeja todas las dudas La hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario ha contestado a algunas de las cuestiones que le han hecho llegar sus seguidores a través de Instagram. "Quiero seguir estudiando, empezar nuevos proyectos y, sobre todo, mejorar muchas cosas de mí misma", dice en sus Stories sobre su futuro. "Me veo trabajando en lo que me guste, graduada y viajando mucho", añade sobre cómo se ve dentro de una década. La influencer reconoce que tiene un fuerte carácter, algo que está dispuesta a aprender a controlar, pero destaca que es una persona muy cariñosa: "Cuando quiero a alguien me desvivo por esa persona. Ya no soy tan orgullosa ni rencorosa como antes". Para terminar, Janeiro ha confesado no ser excesivamente alta. "La última vez que me medí 1.58m", dice.

View this post on Instagram A post shared by Sara Carbonero (@saracarbonero) Sara Carbonero se vuelve viral con sus ‘botas de Dorothy’ La periodista ha compartido una fotografía en la que aparece bajando unas escaleras de lo que parece ser un show room. Sin embargo, fiel a su estilo cargado de positividad, ella anima a sus seguidores a seguir “el camino de baldosas amarillas”, en clara alusión al objetivo que tenía la pequeña Dorothy en ‘El mago de Oz’. Tal ha sido la repercusión de la publicación, que su falda vaquera y sus botines ‘rojos’ se han convertido en virales.

View this post on Instagram A post shared by Ana_Obregon Oficial (@ana_obregon_oficial) Ana Obregón anuncia su nuevo proyecto La polifacética artista ah echado mano de sus redes sociales para anunciar que la próxima Nochebuena volverá a Televisión Española para presentar junto a Boris Izaguirre el ya mítico ‘Telepasión’. “He participado en más de 15 TELEPASIONES, pero recuerdo con cariño hacer de Olivia Newton-John en ‘Grease’ embarazada de 4 meses de mi niño”, señala.

