Anna F. Padilla se muda con su novio View this post on Instagram A post shared by ANNA PADILLA (@annafpadilla) La hija de Paz Padilla está de celebración: se va a vivir con su novio, Iván. La pareja ha compartido un vídeo en las redes sociales en el adelantan algunos detalles de su nuevo hogar. Paz, la madre de Anna, le ha querido desear suerte en esta nueva etapa con un tierno mensaje. "Te quiero!!!! Que bonito es verte crecer de una forma sana y equilibrada, atravesando todas las etapas que te corresponden con felicidad, siempre estaré a tu lado, acompañándote te quiero muchísimo", le escribió.

Carlota Corredera abre el baúl de los recuerdos View this post on Instagram A post shared by Carlota Corredera (@carlotacorredera) La presentadora de 'Sálvame' ha recuperado una foto de su infancia para hablar de los buenos momentos que vivió siendo una niña: en la casa de su abuela Maruja y rodeada de hortensias. ¡Qué riquiña!

Megan Fox se pasa con las transparencias View this post on Instagram A post shared by Megan Fox (@meganfox) La actriz escogió un atrevido atuendo para acudir a los premios VMA. Las transparencias de su modelo dejaban poco lugar a la imaginación y presumía de tipazo.

La romántica felicitación de Miguel a Soraya View this post on Instagram A post shared by MA Herrera (@michaelhg) La cantante Soraya, que espera su segunda hija, está de cumpleaños y su pareja, Miguel Ángel Herrera, le ha dedicado unas tiernas palabras a través de su Instagram: "Esa mujer, de mirada profunda, ojos brillantes y sonrisa verdadera. La madre de mis hijas y dueña de mis sentimientos", son algunas de sus palabras. ¡Muchas felicidades Soraya!

Ivanna Icardi, de risas View this post on Instagram A post shared by Ivana Icardi Rivero (@ivannaicardi) La novia de Hugo Sierra ha querido compartir unas imágenes de su viernes noche y, ante las cabezas cortadas que se ven en el post que ha compartido, ha querido explicar que la ha subido así porque le gusta "No estoy borracha", aclaró.

