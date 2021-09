Instagram Stories Omar Sánchez se marcha de despedida tras su boda Tras pasar por el juzgado para formalizar el papeleo y convertirse en marido de Anabel Pantoja, el concursante de ‘Supervivientes 2021’ ha sido ‘secuestrado’ por un grupo de amigos para vivir una nueva despedida. Omar Sánchez ha acabado disfrutando de un día de risas y diversión en Tarifa. De aquí al día de la boda, ¿cuántas despedidas le tocará vivir a la pareja? De momento, que se sepa, van empate: 2-2.

View this post on Instagram A post shared by Toñi Moreno (@tmoreno73) ¿Por quién muere de amor Toñi Moreno? Dicen que una imagen vale más que mil palabras, así que Toñi Moreno ha tenido suficiente con mostrar una en la que aparece su hija Lola de espaldas en un restaurante para ilustrar lo que significa “morir de amor”.

View this post on Instagram A post shared by MARISA JARA (@marisajarab) Marisa Jara presume de incipiente barriguita de embarazada La modelo, que acaba de anunciar que está embarazada de su primer hijo, fruto de su relación con Miguel Almansa, se ha marcado una bonita sesión de fotos para presumir de barriguita, algo que le produce estar “más feliz que una perdiz”. ¡Enhorabuena a la pareja!

View this post on Instagram A post shared by MELANIE (@melaniegriffith) Melanie Griffith, orgullosa de Antonio Banderas y Stella del Carmen Siempre que tiene ocasión, la actriz estadounidense muestra su alegría al ver la estupenda relación existente entre su exmarido, Antonio Banderas, y la hija surgida de su matrimonio, Stella del Carmen. Padre e hija han posado en la alfombra roja del Festival de San Sebastián, unas preciosas imágenes que Melanie Griffith ha compartido para alegrarse de esta reunión familiar.

View this post on Instagram A post shared by Diego M. Flores (@diegomatflo) Diego Matamoros, cara a cara con Batman El hijo de Kiko Matamoros ha tenido la oportunidad de cumplir uno de sus grandes sueños: conocer de cerca a Bruce Wayne, más conocido como Batman. El influencer, acompañado de su hermana Laura, su cuñado y su sobrino, han pasado el día en la Warner, ocasión que han aprovechado para visitar las instalaciones del personaje de DC, llegando incluso a montarse en el batmóvil. “Perder la inocencia no debería ser un rasgo de la edad adulta, es una pena no vivir la vida de esta forma”, confiesa Diego.

Patry Montero no ve la hora de casarse con su chico View this post on Instagram A post shared by Patry Montero (@patrymontero) Aunque llevan comprometidos más de dos años, la pareja aún no ha podido pasar por el altar. Por eso, ha compartido un bonito vídeo en el que destaca todos los valores de su futuro marido.

Toñi Moreno conoce a uno de sus ídolos View this post on Instagram A post shared by Toñi Moreno (@tmoreno73) La presentadora se ha estrenado en su nuevo programa con la visita de uno de los locutores más conocidos de la televisión y por el que siente una gran admiración.

Emma García añora las vacaciones View this post on Instagram A post shared by Emma García (@emmagarciaweb) La presentadora ha compartido una imagen en bikini con sombrero y bolso, en la que posa como una auténtica modelo en el que nos cuenta lo mucho que echa de menos el verano

No hay nada que separe a las amigas View this post on Instagram A post shared by Vania Millán Miras (@vaniamillan) A pesar de que Pilar Rubio ha puesto tierra por medio y ahora reside en París junto a Sergio Ramos, su amistad con Vania Millán, exmujer de René Ramos, hermano de Sergio Ramos. Durante el tiempo que estuvieron casados, la presentadora y ella forjaron una gran amistad. Por eso, después del divorcio de René y la que fuera Miss España ellas siguen manteniendo una sólida amistad.

View this post on Instagram A post shared by nagore_robles (@nagore_robles) La colaboradora de televisión no quiere esconder más su situación anímica por eso ha querido compartir con todos sus seguidores cómo se encuentra: "Esta semana he petado, tuve ansiedad, muchos nervios, he tenido varías reuniones que no me han dejado pegar ojo tres noches seguidas, lloré mucho una tarde entera, suerte que tenía terapia ese mismo día.Hoy estoy tranquila aunque mi estado no depende de mis planes.La vida es así, y yo siempre miro todo con positividad; aunque sean unos días complicados".

Jorge Javier Vázquez View this post on Instagram A post shared by Jorge Javier Vázquez (@jorgejaviervazquez) El presentador de Telecinco no pasa un día sin recordar a su amiga Mila Ximénez, pero a veces necesita expresar públicamente lo mucho que la echa de menos después de que ésta perdiera la vida hace 3 meses en su batalla contra el cáncer. "No hago otra cosa que pensar en ti", ha escrito Jorge en Instagram junto a una bonita foto de ambos en el plató de 'GH VIP'. Una foto con mucho significado, ya que Mila participó en el reality por petición de él, y aunque empezó regular, al final acabó agradeciéndole la experiencia.

Laura Matamoros Laura Matamoros Instagram La hija de Kiko Matamoros no ha salido de Málaga y ya se está metiendo en 'Malagón', como se suele decir, y es que, a punto de tener a su segundo hijo, Matías, el primero, le ha hecho pasar una noche toledana por haberse puesto malito. Tanto, que han acabado en urgencias durante toda la mañana. ¿El motivo? Una laringitis... ¡Cuando llegue el segundo, y no tenga tiempo ni de dormir, va a flipar!

Marisa Jara View this post on Instagram A post shared by MARISA JARA (@marisajarab) La modelo ha anunciado embarazo a través de sus redes sociales. Un notición que no ha pillado a muchos de sorpresa, ya que hace unas semanas la revista Diez Minutos lo contó en exclusiva. Ella lo negó entonces, pero ahora ha querido contarlo. A pesar de todo muchas felicidades!

Soraya Arnelas View this post on Instagram A post shared by SORAYA ARNELAS (@soraya82) La cantante está ya en la recta final de su segundo embarazo, concretamente en la semana 32, y no puede esperar para ver la carita de su segunda hija junto al modelo Miguel Ángel Herrera. Así de guapa ha posado luciendo 'barrigón'.

María Patiño View this post on Instagram A post shared by ♥ 𝖒𝖆𝖗𝖎𝖆𝖕𝖆𝖙𝖎ñ𝖔 ♥ (@mariapatino1508) La colaboradora, a unos días de terminar el verano, se resiste a despedirse de las vacaciones y del buen tiempo. Así, en bañador y en las Islas Canarias, nos da envidia a los demás...

Xuso Jones View this post on Instagram A post shared by Xuso Jones (@xusojones) El cantante ha encontrado otra gran faceta: la de influencer cómico. Así de bien hace los vídeos de doblaje, en el que esta vez ha apostado por la voz de Belén Esteban. Échale un ojo a su Instagram. ¡Te vas a partir de risa!

Rossy de Palma View this post on Instagram A post shared by rossydpalma (@rossydpalma) La modelo, actriz y y socialité se ha autofelicitado este 16 de septiembre, fecha en la que se ha plantado en los 57 años. una cifra estupenda para recordar cómo era de mona de pequeñita con una foto que ha impactado a todos, porque no había visto la luz hasta ahora. ¡Qué monería!

Can Yaman View this post on Instagram A post shared by Can Yaman (@canyaman) El actor turco sigue su travesía por Italia, donde esta vez, además de lucir body, ha presumido de cochazo: un Porsche Cayenne que ronda los 100.000 euros. ¡Guau!

David Bisbal View this post on Instagram A post shared by Davidbisbal (@davidbisbal) El cantante almeriense está a tope con su gira después de más de un año sin poder salir a un escenario, y está viviendo momentos tan bonitos como éste que ha publicado en Instagram: su familia, justo antes de un concierto en Granada, ha podido ir a verle por estar al ladito de casa. ¡Qué momentazo salir al escenario y estar rodeado de los tuyos!

Kiko Matamoros View this post on Instagram A post shared by Kiko Matamoros - OFICIAL (@kiko_matamoros) El colaborador de 'Sálvame' está en el buen camino de nuevo, y es que ha podido mostrar en sus redes sociales su gran recuperación: sus achaques de salud en el último año le llevaron en varias ocasiones al hospital, y con ello perdió su imagen de tipo fuerte y musculitos, pero ahora, con su vuelta a la buena alimentación y al deporte, vuelve a lucir unos músculos espectaculares a sus 64 años.

Gisela View this post on Instagram A post shared by Gisela (@giselaoficial) La cantante y ex triunfita ha compartido con sus seguidores una de sus grandes pasiones: la hípica. "No es mi mejor foto, pero sí el mejor momento", ha escrito la amazona junto a una foto suya vestida a un precioso caballo blanco.

Lara Sajen y Palito Dominguín View this post on Instagram A post shared by Lara Sajen (@larasajen) Lo que ha unido 'Supervivientes', que no lo separe nadie. Las dos ex concursantes han hecho tan buenas migas que en un directo de Instagram se les pudo ver de lo más emocionadas al volver a verse: ahora Palito está en Londres, atrapada tras dar positivo en COVID, pero gracias a las redes sociales ha habido reencuentro. Si quieres verlo, ¡a partir del minuto 48:30!

Can Yaman View this post on Instagram A post shared by Can Yaman (@canyaman) El dandy turco se ha empeñado en protagonizar nuestros sueños más húmedos, y es que con fotos como esta (y con esa cara y ese cuerpo) no le resulta nada difícil. Más de 200.000 likes lleva la foto en sólo unas horas posteada, y más de 5.000 comentarios diciéndole lo guapo que es. Así uno no necesita abuela...

Dani Mateo y Aitana View this post on Instagram A post shared by Dani Mateo (@danimateoagain) Esta pareja de dos ha tomado Madrid este mismo 15 de septiembre para presentar el nuevo proyecto de Aitana que tanto está dando que hablar: su menú con McDonald's. Y tiene razón Dani: ¡menuda fantasía es poder llegar aun restaurante y decir en la barra: 'voy a tomar mi menú'! Eso es sinónimo de TRIUNFO en la vida. Sí, sí, con mayúsculas.

Paz Padilla y Alba Carrillo View this post on Instagram A post shared by Paz Padilla (@paz_padilla) Presentadora y colaboradora están de lo más activas en las redes sociales, y se han ido a juntar precisamente para hacer un vídeo con la canción del verano: 'In da ghetto'. ¡Es súper pegadiza! ¿Quién crees que lo hace mejor?

Lia e Iván View this post on Instagram A post shared by Lía Román Carrión (@lia_rc) Los dos tortolitos continúan de lo más felices su historia de amor, y eso que ella llegó a 'La isla de las tentaciones' para buscar un novio... pero mira tú por dónde que no le hizo falta irse hasta República Dominicana: el amor de su vida lo tenía en España, y es el ex tronista Iván Sánchez, con el que oficializó su relación en las redes sociales el pasado diciembre. Puede que 2020 fuera un año horrible para todos, pero ellos lo recordarán con especial cariño por ser el inicio de su noviazgo...

Violeta Mangriñán Violeta Mangriñán Instagram La ex superviviente y antigua tronista de 'MYHYV' ha decidido que, con la llegada del otoño, tocaba un cambio de look, y esta vez ha vuelto a apostar por el flequillo. Ya el año pasado, casi por estas mismas fechas, quiso hacerse este cambio de look (que le sentaba estupendamente), pero ahora ha ido un paso más allá con uno un poco más denso. Eso sí, parece que ya tiene algún que otro remordimiento, porque espera no arrepentirse la semana que viene... ¿aguantará... o se lo quitará en cuanto pueda?

Dulceida View this post on Instagram A post shared by Aida Domenech (@dulceida) 'Black mermaid' ('Sirena negra'). Esa ha sido la 'caption' que ha querido poner Dulceida junto a la nueva foto que ha publicado en Instagram. Tras tomarse un tiempo de descanso de las redes (que son su trabajo), ha vuelto con las pilas cargadas para darles a sus seguidores nuevo contenido, y con esta foto lo demuestra: ¡está que se sale! ¡Menudo fotón!

Amor Romeira View this post on Instagram A post shared by Amor Romeira (@amorromeira) Tras hacer las paces hace sólo unos días, Ylenia ha vuelto a cargar duramente contra Amor Romeira. De momento se desconocen los motivos por los que la de Benidorm ha decidido volver a estallar contra todo y contra todos, pero sin duda la que se ha llevado la peor parte ha sido la canaria, que ha recibido insultos y vejaciones verbales por parte de la que consideraba su amiga, que la ha llamado "trans malicioso" y "muerta de hambre" entre otras lindeces. Aunque Amor amenazaba con contar toda la verdad en Instagram, parece que ha dado un paso atrás: "No voy a entrar en nada más, si ella quiere seguir, allá ella... pero YO NO", ha dejado claro.

Makoke View this post on Instagram A post shared by Makoke (@makoke_) Con faldas y a lo loco. Así se ha mostrado la ex de Kiko Matamoros en su cuenta de Instagram, con un bonito, llamativo y ligero vestido rojo. Tan ligero que casi le podemos ver hasta el carnet de identidad...

Isabel Pantoja View this post on Instagram A post shared by ISABEL PANTOJA (@isabel_pantoja_martin) La tonadillera ha recibido un duro varapalo, y es que, según ha revelado ella misma en Instagram, Lina, que fuera su primera modista, ha fallecido. la mujer se había convertido casi en una más de la familia, pero le ha llegado su momento de partir: "Siempre te llevaré conmigo. Te quiero para siempre", escribía la cantante con un corazón partido y totalmente hundida.

Alejandra Rubio View this post on Instagram A post shared by ALEJANDRA RUBIO. ALX 🖤 (@alerubioc) La colaboradora e hija de Terelu Campos tiene un cuerpazo, y lo sabe, por eso no duda en mostrarlo cada vez que tiene ocasión. Así ha posado en Instagram de 'sencilla' para sus 240.000 seguidores. No le faltaba n una tendencia: sudadera ancha, ropa interior de corte deportivo y unas zapatillas Nike Air Jordan. ¡Si es es que es una 'fashion victim'!

Omar Montes View this post on Instagram A post shared by  OMAR MONTES (@omarmontesofficial) El rapero tiene una vida de lujo en la capital (y allá donde vaya, tampoco nos engañemos), pero no duda en presumir de humildad visitando el pueblo de su familia en la sierra de Madrid, donde ha posado, entre otros, junto a sus abuelos, a los que adora y siempre lleva por bandera. Eso sí, el modelito de Burberry: una sudadera de 620 euros, pantalones de 550 y una riñonera de 720. ¡Menuda millonada para pasar el día en la naturaleza!

Susana Molina View this post on Instagram A post shared by Susana Molina (@susana_bicho90) La ex concursante de 'La isla de las tentaciones' ha sacado su vena romántica en su cuenta de Instagram, y su más de un millón de seguidores se lo han agradecido, porque últimamente se mostraba de lo más privada con su vida sentimental. Un 'casi beso' es lo que nos ha regalado junto a su novio, Guillermo Valle, que le agarra suavemente la cabeza a una sonriente Susana, enamorada perdida. ¡Qué bonita estampa!

Anna Ferrer Padilla se va a vivir con su novio View this post on Instagram A post shared by ANNA PADILLA (@annafpadilla) La hija de Paz Padilla ha utilizado sus redes sociales para compartir una buena noticia ¡se independiza! La joven empresario y su chico Iván ya tienen un piso que convertirán en su nidito de amor. ¡Enhorabuena!

Megan Fox nos deja sin palabras View this post on Instagram A post shared by Megan Fox (@meganfox) Si la actriz quería que su estilismo fuera de los más comentado en la última gala de los VMA lo ha conseguido. Su vestido transparente no dejó indiferente a nadie y eclipsó a su novio y a su premio. ¡No nos extraña!

Carlota Corredera y su mensaje a su yo niña View this post on Instagram A post shared by Carlota Corredera (@carlotacorredera) La presentadora de 'Sálvame' ha compartido una foto suya cuando era solo una niña que se divertía en el patio de su abuela Maruja y añade el mensaje que le transmitiría. "A esa pequeña Carlotiña le diría: nunca dejes de creer en ti, nunca olvides de dónde vienes, no te pongas límites, lucha por ser feliz". ¡Buen mensaje!

Miguel Ángel Herrera felicita a Soraya View this post on Instagram A post shared by MA Herrera (@michaelhg) El novio de la cantante ha utilizado sus redes sociales para desearle un cumpleaños muy feliz a la cantante y madre de sus hijas. ¡Feliz cumpleaños Soraya!

Ivanna Icardi presume de selfie View this post on Instagram A post shared by Ivana Icardi Rivero (@ivannaicardi) La novia de Hugo Sierra, que se estrenó como mamá hace un mes, se divierte en las redes sociales y comparte selfies como éste que, aunque no está muy bien encuadrado deja entrever que está guapísima tras ser mamá.

