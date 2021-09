Kiko Matamoros View this post on Instagram A post shared by Kiko Matamoros - OFICIAL (@kiko_matamoros) El colaborador de 'Sálvame' está en el buen camino de nuevo, y es que ha podido mostrar en sus redes sociales su gran recuperación: sus achaques de salud en el último año le llevaron en varias ocasiones al hospital, y con ello perdió su imagen de tipo fuerte y musculitos, pero ahora, con su vuelta a la buena alimentación y al deporte, vuelve a lucir unos músculos espectaculares a sus 64 años.

Gisela View this post on Instagram A post shared by Gisela (@giselaoficial) La cantante y ex triunfita ha compartido con sus seguidores una de sus grandes pasiones: la hípica. "No es mi mejor foto, pero sí el mejor momento", ha escrito la amazona junto a una foto suya vestida a un precioso caballo blanco.

Lara Sajen y Palito Dominguín View this post on Instagram A post shared by Lara Sajen (@larasajen) Lo que ha unido 'Supervivientes', que no lo separe nadie. Las dos ex concursantes han hecho tan buenas migas que en un directo de Instagram se les pudo ver de lo más emocionadas al volver a verse: ahora Palito está en Londres, atrapada tras dar positivo en COVID, pero gracias a las redes sociales ha habido reencuentro. Si quieres verlo, ¡a partir del minuto 48:30!

Can Yaman View this post on Instagram A post shared by Can Yaman (@canyaman) El dandy turco se ha empeñado en protagonizar nuestros sueños más húmedos, y es que con fotos como esta (y con esa cara y ese cuerpo) no le resulta nada difícil. Más de 200.000 likes lleva la foto en sólo unas horas posteada, y más de 5.000 comentarios diciéndole lo guapo que es. Así uno no necesita abuela...

Dani Mateo y Aitana View this post on Instagram A post shared by Dani Mateo (@danimateoagain) Esta pareja de dos ha tomado Madrid este mismo 15 de septiembre para presentar el nuevo proyecto de Aitana que tanto está dando que hablar: su menú con McDonald's. Y tiene razón Dani: ¡menuda fantasía es poder llegar aun restaurante y decir en la barra: 'voy a tomar mi menú'! Eso es sinónimo de TRIUNFO en la vida. Sí, sí, con mayúsculas.

Paz Padilla y Alba Carrillo View this post on Instagram A post shared by Paz Padilla (@paz_padilla) Presentadora y colaboradora están de lo más activas en las redes sociales, y se han ido a juntar precisamente para hacer un vídeo con la canción del verano: 'In da ghetto'. ¡Es súper pegadiza! ¿Quién crees que lo hace mejor?

Lia e Iván View this post on Instagram A post shared by Lía Román Carrión (@lia_rc) Los dos tortolitos continúan de lo más felices su historia de amor, y eso que ella llegó a 'La isla de las tentaciones' para buscar un novio... pero mira tú por dónde que no le hizo falta irse hasta República Dominicana: el amor de su vida lo tenía en España, y es el ex tronista Iván Sánchez, con el que oficializó su relación en las redes sociales el pasado diciembre. Puede que 2020 fuera un año horrible para todos, pero ellos lo recordarán con especial cariño por ser el inicio de su noviazgo...

