Jorge Javier Vázquez View this post on Instagram A post shared by Jorge Javier Vázquez (@jorgejaviervazquez) El presentador de Telecinco no pasa un día sin recordar a su amiga Mila Ximénez, pero a veces necesita expresar públicamente lo mucho que la echa de menos después de que ésta perdiera la vida hace 3 meses en su batalla contra el cáncer. "No hago otra cosa que pensar en ti", ha escrito Jorge en Instagram junto a una bonita foto de ambos en el plató de 'GH VIP'. Una foto con mucho significado, ya que Mila participó en el reality por petición de él, y aunque empezó regular, al final acabó agradeciéndole la experiencia.

Laura Matamoros Laura Matamoros Instagram La hija de Kiko Matamoros no ha salido de Málaga y ya se está metiendo en 'Malagón', como se suele decir, y es que, a punto de tener a su segundo hijo, Matías, el primero, le ha hecho pasar una noche toledana por haberse puesto malito. Tanto, que han acabado en urgencias durante toda la mañana. ¿El motivo? Una laringitis... ¡Cuando llegue el segundo, y no tenga tiempo ni de dormir, va a flipar!

Marisa Jara View this post on Instagram A post shared by MARISA JARA (@marisajarab) La modelo ha anunciado embarazo a través de sus redes sociales. Un notición que no ha pillado a muchos de sorpresa, ya que hace unas semanas la revista Diez Minutos lo contó en exclusiva. Ella lo negó entonces, pero ahora ha querido contarlo. A pesar de todo muchas felicidades!

Soraya Arnelas View this post on Instagram A post shared by SORAYA ARNELAS (@soraya82) La cantante está ya en la recta final de su segundo embarazo, concretamente en la semana 32, y no puede esperar para ver la carita de su segunda hija junto al modelo Miguel Ángel Herrera. Así de guapa ha posado luciendo 'barrigón'.

María Patiño View this post on Instagram A post shared by ♥ 𝖒𝖆𝖗𝖎𝖆𝖕𝖆𝖙𝖎ñ𝖔 ♥ (@mariapatino1508) La colaboradora, a unos días de terminar el verano, se resiste a despedirse de las vacaciones y del buen tiempo. Así, en bañador y en las Islas Canarias, nos da envidia a los demás...

Xuso Jones View this post on Instagram A post shared by Xuso Jones (@xusojones) El cantante ha encontrado otra gran faceta: la de influencer cómico. Así de bien hace los vídeos de doblaje, en el que esta vez ha apostado por la voz de Belén Esteban. Échale un ojo a su Instagram. ¡Te vas a partir de risa!

Rossy de Palma View this post on Instagram A post shared by rossydpalma (@rossydpalma) La modelo, actriz y y socialité se ha autofelicitado este 16 de septiembre, fecha en la que se ha plantado en los 57 años. una cifra estupenda para recordar cómo era de mona de pequeñita con una foto que ha impactado a todos, porque no había visto la luz hasta ahora. ¡Qué monería!

Can Yaman View this post on Instagram A post shared by Can Yaman (@canyaman) El actor turco sigue su travesía por Italia, donde esta vez, además de lucir body, ha presumido de cochazo: un Porsche Cayenne que ronda los 100.000 euros. ¡Guau!

David Bisbal View this post on Instagram A post shared by Davidbisbal (@davidbisbal) El cantante almeriense está a tope con su gira después de más de un año sin poder salir a un escenario, y está viviendo momentos tan bonitos como éste que ha publicado en Instagram: su familia, justo antes de un concierto en Granada, ha podido ir a verle por estar al ladito de casa. ¡Qué momentazo salir al escenario y estar rodeado de los tuyos!

