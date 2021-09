Nagore Robles desvela el mal momento que está pasando

Nagore Robles se muestra sin filtros View this post on Instagram A post shared by nagore_robles (@nagore_robles) La colaboradora de televisión no quiere esconder más su situación anímica por eso ha querido compartir con todos sus seguidores cómo se encuentra: "Esta semana he petado, tuve ansiedad, muchos nervios, he tenido varías reuniones que no me han dejado pegar ojo tres noches seguidas, lloré mucho una tarde entera, suerte que tenía terapia ese mismo día.Hoy estoy tranquila aunque mi estado no depende de mis planes.La vida es así, y yo siempre miro todo con positividad; aunque sean unos días complicados".

No hay nada que separe a las amigas View this post on Instagram A post shared by Vania Millán Miras (@vaniamillan) A pesar de que Pilar Rubio ha puesto tierra por medio y ahora reside en París junto a Sergio Ramos, su amistad con Vania Millán, exmujer de René Ramos, hermano de Sergio Ramos. Durante el tiempo que estuvieron casados, la presentadora y ella forjaron una gran amistad. Por eso, después del divorcio de René y la que fuera Miss España ellas siguen manteniendo una sólida amistad.

Emma García añora las vacaciones View this post on Instagram A post shared by Emma García (@emmagarciaweb) La presentadora ha compartido una imagen en bikini con sombrero y bolso, en la que posa como una auténtica modelo en el que nos cuenta lo mucho que echa de menos el verano

Toñi Moreno conoce a uno de sus ídolos View this post on Instagram A post shared by Toñi Moreno (@tmoreno73) La presentadora se ha estrenado en su nuevo programa con la visita de uno de los locutores más conocidos de la televisión y por el que siente una gran admiración.

Patry Montero no ve la hora de casarse con su chico View this post on Instagram A post shared by Patry Montero (@patrymontero) Aunque llevan comprometidos más de dos años, la pareja aún no ha podido pasar por el altar. Por eso, ha compartido un bonito vídeo en el que destaca todos los valores de su futuro marido.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io