View this post on Instagram A post shared by Diego M. Flores (@diegomatflo) Diego Matamoros, cara a cara con Batman El hijo de Kiko Matamoros ha tenido la oportunidad de cumplir uno de sus grandes sueños: conocer de cerca a Bruce Wayne, más conocido como Batman. El influencer, acompañado de su hermana Laura, su cuñado y su sobrino, han pasado el día en la Warner, ocasión que han aprovechado para visitar las instalaciones del personaje de DC, llegando incluso a montarse en el batmóvil. “Perder la inocencia no debería ser un rasgo de la edad adulta, es una pena no vivir la vida de esta forma”, confiesa Diego.

View this post on Instagram A post shared by Toñi Moreno (@tmoreno73) ¿Por quién muere de amor Toñi Moreno? Dicen que una imagen vale más que mil palabras, así que Toñi Moreno ha tenido suficiente con mostrar una en la que aparece su hija Lola de espaldas en un restaurante para ilustrar lo que significa “morir de amor”.

Instagram Stories Omar Sánchez se marcha de despedida tras su boda Tras pasar por el juzgado para formalizar el papeleo y convertirse en marido de Anabel Pantoja, el concursante de ‘Supervivientes 2021’ ha sido ‘secuestrado’ por un grupo de amigos para vivir una nueva despedida. Omar Sánchez ha acabado disfrutando de un día de risas y diversión en Tarifa. De aquí al día de la boda, ¿cuántas despedidas le tocará vivir a la pareja? De momento, que se sepa, van empate: 2-2.

View this post on Instagram A post shared by MELANIE (@melaniegriffith) Melanie Griffith, orgullosa de Antonio Banderas y Stella del Carmen Siempre que tiene ocasión, la actriz estadounidense muestra su alegría al ver la estupenda relación existente entre su exmarido, Antonio Banderas, y la hija surgida de su matrimonio, Stella del Carmen. Padre e hija han posado en la alfombra roja del Festival de San Sebastián, unas preciosas imágenes que Melanie Griffith ha compartido para alegrarse de esta reunión familiar.

View this post on Instagram A post shared by MARISA JARA (@marisajarab) Marisa Jara presume de incipiente barriguita de embarazada La modelo, que acaba de anunciar que está embarazada de su primer hijo, fruto de su relación con Miguel Almansa, se ha marcado una bonita sesión de fotos para presumir de barriguita, algo que le produce estar “más feliz que una perdiz”. ¡Enhorabuena a la pareja!

