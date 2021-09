View this post on Instagram A post shared by • GLORIA ORTEGA • (@gloriacamilaortega) Rocío Flores y Gloria Camila, como uña y carne Cansadas de que se especule sobre su relación, Gloria Camila ha colgado una tierna fotografía junto a su sobrina, Rocío Flores, con la que ha pasado el fin de semana tras asistir al último homenaje organizado en Chipiona en memoria de Rocío Jurado. Con la hija de Rocío Carrasco y Antonio David Flores apoyada en su hombro, la actriz de ‘Dos vidas’ bromea con la idea de que, hagan lo que hagan, siempre habrá quien ponga en duda su estrecha amistad. “Para qué os lo voy a explicar si no lo queréis entender”, reza su comentario.

View this post on Instagram A post shared by Laura Matamoros (@_lmflores) Laura Matamoros presume de look nupcial de premamá La hija de Kiko Matamoros ha compartido una serie de fotografías en las que aparece muy sonriente en el transcurso de una boda. La influencer aprovecha para presumir de barriguita al mismo tiempo que podemos contemplar el estilazo que se gasta aun estando embarazada. ¡Si es que todo es cuestión de escoger el outfit correcto!

View this post on Instagram A post shared by Edurne (@edurnity) Edurne, agradecida con los pinatarenses La cantante ha sido una de las artistas que han participado en el nutrido cartel de LOS40 Playa Pop, evento musical que se celebra cada año en San Pedro del Pinatar (Murcia) y en el que ha coincidido con otros compañeros como Blas Cantó, David Otero, Ana Guerra o Cepeda. Así de contenta se ha mostrado la miembro del jurado de ‘Got Talent’ ante la buena acogida.

View this post on Instagram A post shared by Mario Casas (@mario_houses) Mario Casas vuelve a casa Entre la mascarilla y el antifaz quizás no sois capaces de adivinar quién se esconde tras la máscara, pero no es otro que Mario Casas, quien vuelve a casa tras pasar varias semanas de descanso a caballo entre Maldivas y República Dominicana.

Instagram Matías Prats se viste de padrino El pasado viernes, el querido presentador de los informativos de Antena 3 vivió uno de los días más felices de su vida. Matías Prats tuvo la suerte de ejercer de padrino y llevar del brazo hasta el altar a su hija Marta, quien se dio el ‘sí, quiero’ con Alberto Salas en una boda celebrada en la capilla de Nuestra Señora de Begoña (Madrid). Tras la ceremonia religiosa, el convite se celebró en la finca La Gaviota.

