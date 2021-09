View this post on Instagram A post shared by Carmen Borrego Campos (@carmenborregocampos) Carmen Borrego, feliz con la ‘falsa’ Alejandra Rubio Lo que no consiga ‘Sálvame’ no lo consigue nadie. Pese a las rencillas existentes entre Carmen Borrego y su sobrina, Alejandra Rubio, el programa consiguió que se reencontraran y pasaran una tarde la mar de divertida… Sin embargo, no fue la hija de Terelu Campos la que apareció en plató, sino el imitador Josep Ferré haciendo las veces de la joven colaboradora de ‘Viva la vida’. “Gracias por ser como eres”, le dice Borrego al carismático actor. ¿Diría lo mismo si tuviera delante a su sobrina?

View this post on Instagram A post shared by Sara Sálamo (@sarasalamo) Sara Sálamo estrena nuevo flequillo Ya se sabe eso de renovarse o morir. Las famosas, como el resto de mortales, cada cierto tiempo pasan por peluquería para hacerse algún cambio capilar, les quede bien o no (lo importante muchas veces, ya se sabe, es verse diferente…). La última en apuntarse a la nueva tendencia de la temporada ha sido Sara Sálamo, quien ha sorprendido a sus seguidores con un flequillo recto despuntado a ras de ceja. ¿Qué os parece el resultado?

View this post on Instagram A post shared by Antonela Roccuzzo (@antonelaroccuzzo) Leo Messi y su familia se adaptan rápidamente a la capital francesa Tras hacer las maletas y mudarse a París, Leo Messi y su familia tienen por delante la difícil tarea de adaptarse a su nueva vida. Y parece que no les está yendo nada mal, a tenor de las últimas fotografías que la esposa del delantero, Antonella Roccuzzo, ha colgado en su cuenta de Instagram. En ellas, aparecen el matrimonio y sus hijos a punto de disfrutar una divertida velada con amigos en el exclusivo restaurante italiano Guisé Trattoria. ¡Que aproveche!

View this post on Instagram A post shared by Bar Refaeli (@barrefaeli) Bar Refaeli celebra su aniversario de bodas La modelo ha compartido una serie de instantáneas de su recordada boda con Adi Ezra, con el que se casó hace seis años. La israelí se casó con este empresario ante más de 300 invitados en el bosque de un lujoso hotel en el norte de Israel, cerca del Monte Carmelo. Pese a todo, teniendo en cuenta las románticas imágenes, en ese día tan especial, parece que la pareja tan solo tenía ojos el uno para el otro. “Mío. Para siempre. Seis años”, reza el comentario de Refaeli.

View this post on Instagram A post shared by ANTONIO DAVID FLORES (@antoniodavidflores) Antonio David hace balance de los últimos meses Desde que fuera despedido de manera fulminante de ‘Sálvame’ y Rocío Carrasco lo dejara en muy mal lugar en su serie documental, Antonio David Flores mide al milímetro cada una de sus publicaciones en redes sociales. Sin embargo, tras ganar su batalla judicial contra el programa vespertino de Telecinco, el ex guardia civil se ha animado a compartir una larga reflexión en la que deja constancia de lo mal que lo ha pasado en los últimos meses y agradece el apoyo recibido por la ‘marea azul’. “Ese día fue uno de los peores de mi vida”, afirma sobre el día de su despido en directo. “Voy a luchar hasta el final y van a pagar uno por uno por todo el daño que me han hecho a mí y a los míos. Esto solo acaba de empezar y es el pequeño paso de la gran caminata que nos espera”, advierte.

Instagram Stories Anabel Pantoja, ni loca quiere volver atrás La sobrina de Isabel Pantoja, la cual tiene una lucha constante con su fisionomía para mantener a raya los kilos de más, ha colgado una fotografía de hace cuatro años en la que aparece bastante más delgada. Sin embargo, ni por toda la “mahonesa” del mundo le gustaría volver atrás. "Sí, esa era yo. Hace cuatro años con 20 kilos menos. ¿Ideal verdad? Pues no cambio los 20 kilos que tengo ahora y como tengo el alma ni por todo el oro, plata, chocolate y mahonesa del mundo", reflexiona.

Instagram Stories David Valldeperas, agradecido con el regalo de su amiga Belén Aprovechando su última escapada por tierras inglesas, Belén Esteban se acordó de David Valldeperas y quiso tener un detalle con él. El director de ‘Sálvame’, a través de sus Stories, ha querido agradecer públicamente que la colaboradora le haya regalado una ilustración en la que aparece el rostro de Amy Winehouse sobreimpreso en la partitura de la canción ‘Back to Black’. Un regalo que, como buen admirador, le hacía mucha ilusión. “¡Gracias Belén Esteban por este pedacito de Amy!”, señala el catalán.

Instagram Stories María Patiño homenajea a Mila La periodista no ha querido dejar pasar por alto que hace tres meses desde el fallecimiento de su querida amiga y compañera Mila Ximénez. De esta manera, ha rescatado la fotografía que se hicieron en su día junto a Jorge Javier Vázquez, emulando una instantánea de la prestigiosa fotógrafa Annie Leibovitz en la que aparecen Tom Ford, Scarlett Johansson y Keira Knightley. El homenaje lo ha acompañado musicalmente con una versión en inglés del mítico tema ‘La vie en rose’.

View this post on Instagram A post shared by Kiko Matamoros - OFICIAL (@kiko_matamoros) Kiko Matamoros se pone nostálgico La depresión postvacacional es una realidad. A muchas personas, cuando vuelven al trabajo tras disfrutar de agradables días de sol y playa, pues es normal que les dé la bajona. Este es el caso de Kiko Matamoros, quien se ha lamentado al recordar su reciente viaje a la costa caribeña de México. “Como se echa de menos Tulum, el buen tiempo y tu compañía”, señala mientras cita a su novia, la modelo Marta López Álamo.

View this post on Instagram A post shared by Isabel Jiménez (@isabeljimenezt5) Las nuevas caras de la lucha contra el cáncer de mama Un año más, una conocida marca de compresas ha lanzado su tradicional campaña a favor de la investigación contra el cáncer de mama. Este año, bajo el nombre de ‘Voluntarias de minutos’, ha reunido como embajadoras de esta iniciativa a la periodista Isabel Jiménez, la cantante Marta Sánchez, la diseñadora Ana Locking y la tenista Carla Suárez Navarro.

Arturo Valls View this post on Instagram A post shared by Arturo Valls (@arturovallsofficial) El presentador siempre ha gozado de un gran sentido del humor, y este jueves ha querido animar a todos a "mover el esqueleto" con un vídeo ochentero de los que antes ponían en la tele para hacer ejercicio en casa. Eso sí, cuesta creer que el bailarín original tuviera ese cuerpazo sólo de hacer esos ejercicios...

Steisy, Manuel y Pablo Pisa Manuel González Instagram Sólo hace unos meses que a Steisy y Pablo casi les cuesta la relación el hecho de que Manuel y ella se mostraran tan cariñosos el uno con el otro en el reality 'Solos', pero al final parece que todo ha salido bien. Eso sí, el propio Pablo decía que no le hacía "ni puñetera gracia" que su novia bajase a Andalucía a ver a su amigo, pero parece que ahora que él está en Madrid ha pasado por el aro y este jueves ha habido reencuentro... ¡y nos alegramos de que haya sido entre sonrisas!

Tamara Gorro View this post on Instagram A post shared by Tamara Gorro (@tamara_gorro) La influencer y ex viceversa está la mar de feliz con su amplia familia: a sus dos hijos le ha ido añadiendo mascotas, y ya son familia numerosa con Chigu, Negro y el último en llegar, Nosso, que este jueves ha cumplido 4 mesecitos. ¡Qué monería de perrete!

Juan del Val View this post on Instagram A post shared by Juan (@juandelval) A veces ponerse lo primero que pillas en el armario no puede ser tan literal, porque luego te pasa como a Juan del Val, que acabas hecho un cuadro. Y oye, para andar por casa da igual, pero si además has tenido que llevar a los niños al cole... ¡sólo esperamos, por que bien de los niños, que no te hayas tenido que bajar del coche!

Eduardo Casanova View this post on Instagram A post shared by Eduardo Casanova (@eduardocasanova) El actor y director de cine vuelve a sorprender con nuevo proyecto: se va a llamar 'La Piedad', y empezará a rodarla este próximo lunes, de la mano de grandes actrices y amigas personales como Ángela Molina, Ana María Polvorosa o María León. Después del éxito de 'Pieles', su primer largometraje como director, es de esperar que esta nueva película vaya a seguir el mismo camino. ¡Suerte!

Kiko Rivera View this post on Instagram A post shared by Kiko Rivera (@riverakiko) El DJ e hijo de Isabel Pantoja siempre ha mostrado un gran sentido del humor para reírse de todo, y también de sí mismo. De hecho, su calvicie siempre ha sido motivo de 'cachondeo', porque lo cierto es que de pequeño tenía un pelazo, tal y como él mismo ha mostrado en esta foto: "Aquellos tiempos... en los que podía peinarme", ha escrito con salero.

Sara Sálamo View this post on Instagram A post shared by Sara Sálamo (@sarasalamo) La actriz y activista ha decidido empezar el otoño, literalmente en su primer día, con nuevo cambio de look: nos tenía acostumbrados a su melenaza castaña con reflejos y mechas 'balayage' en tonos chocolate y cobrizos, algo que no ha cambiado... pero sí su flequillo, que ahora es recto. ¿A que está guapa? Si es que cuando una es así de ideal ¡cualquier cosa le queda bien!

Anabel Pantoja Instagram La sobrina de Isabel Pantoja esta en un momento muy dulce, y no sólo porque se acaba de casar con el hombre de su vida, sino porque está recibiendo mucho cariño de todo el mundo por ello. Familiares y amigos se están portando muy bien con ella y la están colmando de regalos de boda, y uno de ellos ha sido este REGALAZO: unas zapatillas de la firma Balenciaga que tienen un precio de 795 euros exactamente. ¡Hay que querer mucho a una amiga para hacerle un regalo así (y tener la cuenta muy saneada también)! ¿Y quién ha sido la que ha quemado la tarjeta de crédito? Pues ni más ni menos que otra paisana: Susana Molina, ex concursante de 'La isla de las tentaciones', con la que ha hecho muy buenas migas y a la que está yendo muy bien económicamente con su más de 1 millón de seguidores en Instagram... ¡Así cualquiera!

Amor Romeira Instagram La ex gran hermana es de las que gusta de repartir leña a diestro y siniestro, y si hace unos días le bajaba los pantalones a Miguel Frigenti y le acusaba de tránsfobo y gordófobo por sus insultos hace años a Lorena edo o Desi (ex concursantes de Gran Hermano), esta vez ha dio a por su novio, Nua. Amor se ha despachado a gusto contando el caso de un chico que se ha puesto en contacto con ella para denunciar públicamente una conversación que tuvo con él, en la que, tras un comentario desafortunado del chaval, Nua se metió con su físico, su forma de vestir y le incitó a que 'se tirase por la ventana' para así hacer 'un favor al mundo'. Una conversación que tuvo lugar hace tan sólo unos meses, el pasado mes de enero. ¡Qué feo...!

Marina García Instagram Marina ya puede presumir de nuevo proyecto empresarial... literalmente, porque a través de su cuenta de Instagram, como podemos ver, ha compartido el momento en el que se ha convertido en dueña de su propia empresa posando ante una notaría. A la joven le va estupendamente como influencer tras su paso por 'La isla de las tentaciones' (tiene más de 600 mil seguidores), pero ahora ha visto el momento de emprender nuevos negocios. ¿Qué será? Ha prometido contarlo próximamente...

Steisy y Pablo Pisa Instagram Este 22 de septiembre ¡Steisy ha cumplido 30 años! Y, por supuesto, no podía faltar un regalazo de su novio, Pablo Pisa, que la ha sorprendido con este gran bolso rojo acolchado de una de sus firmas favoritas: Versace. "Pensaba que que este año, como estaba un poco 'así' de dinero, no tendría mi bolsito... ¡pero sí!", Celebraba Steisy más contenta que unas castañuelas con su nuevo accesorio. "Mientras pueda, tendrás uno siempre", le ha dicho su chico, que le ha prometido regalarle un bolso caro en cada cumpleaños. ¡Qué suerte!

Alexia Rivas View this post on Instagram A post shared by ALEXIA RIVAS SERRANO (@alexiaarivas) ¿Se ha casado Alexia Rivas? Todo podría ser, pero de momento sigue soltera. La periodista y ex superviviente ha sido, como ella dice, 'novia por un día' con un diseño del modisto José Perea, que le sentaba como un guante, para el programa 'Ya es mediodía'.

Jessica Chastain View this post on Instagram A post shared by Jessica Chastain (@jessicachastain) La actriz ha sorprendido a todos con un tremendo cambio de look, y es que en un abrir y cerrar de ojos, con la ayuda de un filtro de Instagram, ha pasado de estar en el momento 'chapa y pintura' a lucir un lookazo años 70 con bucles, maquillaje de fantasía y un vestido azul, muy al estilo del musical 'Hedwig and the angry inch' con un toque de Abba. ¡Está guapísima!

Kylie Jenner Instagram Kylie Jenner ya presume de barriguita. La influencer publicaba en sus ‘stories de Instagram’ una foto y nos permitía ver todo lo avanzado que se encuentra el embarazo, que a diferencia del que vivió en 2017 con Stormi en su interior, este sí se ha hecho público.

Jesús Castro View this post on Instagram A post shared by Jesús Castro (@jesuscastroactor) No es nada sorprendente que Jesús Castro ponga este tipo de post en su perfil de Instagram. No hablamos del tipazo que luce y que anima la semana a cualquiera, si no lo que escribe como título de la foto. "Apretando dientes como siempre", y es que al actor no le gusta estar en boca de los medios. ¿Será que quiere intimidad o habrá discutido con su chica?

Toñi Moreno View this post on Instagram A post shared by Toñi Moreno (@tmoreno73) Hace pocas semanas nos enteremos que Concha Velasco dejaba los escenarios para siempre. El mundo de la interpretación se ha quedado desolado y muchos de sus conocidos han querido mostrarle todo el apoyo del mundo. Toñi le dedicaba un post a la artista: "Dicen que es de sabios saber retirarse a tiempo".

Verdeliss View this post on Instagram A post shared by verdeliss (@verdeliss) Verdeliss está embarazada de su octavo hijo y la barriguita ya se le va notando. Hace pocas semanas que ella y su marido conocen el sexo del bebé y están esperando a decirle al resto de los hermanitos. ¿Será niño o niña?

Alaska View this post on Instagram A post shared by ni Tw ni Fb sólo Ig (@alaskaoficial) Si hay una cuñada orgullosa esa es Alaska. Marta Vaquerizo ha sacado una línea de joyas muy a sus gusto y la cantante no ha dudado en mostrarle todo su apoyo por las redes sociales. "Hoy por fin @martavaquerizojewelry ha lanzado su propia marca de joyería. Años de preparación, inversión e ilusión. Me alegra haber vivido todo el proceso, pero sobre todo me alegra ver que cumples tu sueño".

Gema López View this post on Instagram A post shared by Gema López (@bygemalopez) La colaboradora de 'Sálvame' está a tope con su nuevo negocio de moda. Gema ha creado varias colecciones de prendas súper actuales de la firma Neandnu y este es el look que ha elegido para ir al programa. Gema siempre suele apostar por colores tierra combinados con botas altas. Ese es su toque especial.

Alejandro Sanz View this post on Instagram A post shared by Alejandro Sanz (@alejandrosanz) "Nuevos tiempos. Nuevas emociones. Nuevas fragancias", escribía el artista en su último post de Instagram. El autor de 'corazón partío' saca nuevo perfume y tiene toda la pinta de que va a ser una fragancia elegante y con un toque divertido.

Laura Matamoros View this post on Instagram A post shared by Laura Matamoros (@_lmflores) La hija de Kiko Matamoros se ha ido de boda este pasado fin de semana y has escogido el look perfecto. La joven ha lucido un espectacular diseño en uno de los colores más punteros en las tendencias de invitadas: el verde pavo real. A parte del precioso vestido, destaca la barriguita que tiene ya.

Pilar Rubio View this post on Instagram A post shared by Pilar Rubio (@pilarrubio_oficial) Con la bajada de temperaturas, muchos damos por finalizado el verano y damos la bienvenida al otoño. Pilar Rubio parece que se ha atrasado un poco y ha querido estirar más esta ideal estación del año. La mujer de Sergio Ramos ha echado a arder las redes con un posado en bikini de lo más rockero. "El verano se acaba pero el rock n’ roll no", escribía la influencer en su post.

Catherine Zeta Jones presume de marido View this post on Instagram A post shared by Catherine Zeta-Jones (@catherinezetajones) La actriz ha compartido un divertido vídeo en el que aparece junto a su marido en el coche. Catherina ha confesado que van camino de los Emmy's, premios a los que ha sido nominado su esposo.

Anabel Pantoja se prepara para su boda View this post on Instagram A post shared by Anabel Pantoja (@anabelpantoja00) La colaboradora de 'Sálvame' parece estar aprovechando cada rayo de sol para poder mantener su moreno hasta el día de su gran boda con Omar Sánchez.

Rosa López conmocionada por la erupción del volcán en La Palma View this post on Instagram A post shared by Rosa López (@rosalopezoficial) La cantante ha mostrado todo su apoyo a los habitantes de La Palma tras ver cómo la lava está destruyendo todo lo que hay a su paso, incluidas algunas casas.

Chenoa presume de su fuerza View this post on Instagram A post shared by Chenoa (@chenoa) La cantante ha confesado que ha vuelto a romper una goma de deporte, y es que parece que no puede controlar su fuerza.

Isa Pantoja, ¿le gustaría tener más hijos? Instagram La hija de Isabel Pantoja ha dejado claro que ella por el momento no se plantea tener más hijos, y es que ahora está muy feliz con su pequeña familia, aunque no descarta poder ampliarla en el futuro.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io