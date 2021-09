Anabel Pantoja Instagram La sobrina de Isabel Pantoja esta en un momento muy dulce, y no sólo porque se acaba de casar con el hombre de su vida, sino porque está recibiendo mucho cariño de todo el mundo por ello. Familiares y amigos se están portando muy bien con ella y la están colmando de regalos de boda, y uno de ellos ha sido este REGALAZO: unas zapatillas de la firma Balenciaga que tienen un precio de 795 euros exactamente. ¡Hay que querer mucho a una amiga para hacerle un regalo así (y tener la cuenta muy saneada también)! ¿Y quién ha sido la que ha quemado la tarjeta de crédito? Pues ni más ni menos que otra paisana: Susana Molina, ex concursante de 'La isla de las tentaciones', con la que ha hecho muy buenas migas y a la que está yendo muy bien económicamente con su más de 1 millón de seguidores en Instagram... ¡Así cualquiera!

Amor Romeira Instagram La ex gran hermana es de las que gusta de repartir leña a diestro y siniestro, y si hace unos días le bajaba los pantalones a Miguel Frigenti y le acusaba de tránsfobo y gordófobo por sus insultos hace años a Lorena edo o Desi (ex concursantes de Gran Hermano), esta vez ha dio a por su novio, Nua. Amor se ha despachado a gusto contando el caso de un chico que se ha puesto en contacto con ella para denunciar públicamente una conversación que tuvo con él, en la que, tras un comentario desafortunado del chaval, Nua se metió con su físico, su forma de vestir y le incitó a que 'se tirase por la ventana' para así hacer 'un favor al mundo'. Una conversación que tuvo lugar hace tan sólo unos meses, el pasado mes de enero. ¡Qué feo...!

Marina García Instagram Marina ya puede presumir de nuevo proyecto empresarial... literalmente, porque a través de su cuenta de Instagram, como podemos ver, ha compartido el momento en el que se ha convertido en dueña de su propia empresa posando ante una notaría. A la joven le va estupendamente como influencer tras su paso por 'La isla de las tentaciones' (tiene más de 600 mil seguidores), pero ahora ha visto el momento de emprender nuevos negocios. ¿Qué será? Ha prometido contarlo próximamente...

Steisy y Pablo Pisa Instagram Este 22 de septiembre ¡Steisy ha cumplido 30 años! Y, por supuesto, no podía faltar un regalazo de su novio, Pablo Pisa, que la ha sorprendido con este gran bolso rojo acolchado de una de sus firmas favoritas: Versace. "Pensaba que que este año, como estaba un poco 'así' de dinero, no tendría mi bolsito... ¡pero sí!", Celebraba Steisy más contenta que unas castañuelas con su nuevo accesorio. "Mientras pueda, tendrás uno siempre", le ha dicho su chico, que le ha prometido regalarle un bolso caro en cada cumpleaños. ¡Qué suerte!

Alexia Rivas View this post on Instagram A post shared by ALEXIA RIVAS SERRANO (@alexiaarivas) ¿Se ha casado Alexia Rivas? Todo podría ser, pero de momento sigue soltera. La periodista y ex superviviente ha sido, como ella dice, 'novia por un día' con un diseño del modisto José Perea, que le sentaba como un guante, para el programa 'Ya es mediodía'.

Jessica Chastain View this post on Instagram A post shared by Jessica Chastain (@jessicachastain) La actriz ha sorprendido a todos con un tremendo cambio de look, y es que en un abrir y cerrar de ojos, con la ayuda de un filtro de Instagram, ha pasado de estar en el momento 'chapa y pintura' a lucir un lookazo años 70 con bucles, maquillaje de fantasía y un vestido azul, muy al estilo del musical 'Hedwig and the angry inch' con un toque de Abba. ¡Está guapísima!

