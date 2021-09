Si algo caracteriza a muchos de nuestros famosos, es tomarse la vida con humor, y uno de los que más lo promulga es el presentador y humorista Arturo Valls , que ha conseguido sacar una sonrisa (y en algunos casos alguna carcajada) a sus seguidores con su último post, en el que aparece bailando en un vídeo ochentero aquellas clases de fitness domésticas que tanto se llevaban. Un poquito de humor entre tanta desgracia que no viene nada mal, como Kiko Rivera , que ha aprendido a reírse de su calvicie, aunque la que no está calva, ni mucho menos, es Sara Sálamo , que ha cambiado de look en el primer día del otoño. Y como de cambios va la cosa, Eduardo Casanova ha revelado que en sólo unos días comenzará su nuevo proyecto cinematográfico: una nueva película que se llamará 'La Piedad' y que contará con un reparto de excepción, y ya estamos deseando verla, porque sabemos, por sus anteriores proyectos, que será tan exitosa como polémica... Pero esto no es lo único que han compartido este 23 de septiembre los famosos en las redes sociales. ¡Sigue leyendo!

Arturo Valls View this post on Instagram A post shared by Arturo Valls (@arturovallsofficial) El presentador siempre ha gozado de un gran sentido del humor, y este jueves ha querido animar a todos a "mover el esqueleto" con un vídeo ochentero de los que antes ponían en la tele para hacer ejercicio en casa. Eso sí, cuesta creer que el bailarín original tuviera ese cuerpazo sólo de hacer esos ejercicios...

Steisy, Manuel y Pablo Pisa Manuel González Instagram Sólo hace unos meses que a Steisy y Pablo casi les cuesta la relación el hecho de que Manuel y ella se mostraran tan cariñosos el uno con el otro en el reality 'Solos', pero al final parece que todo ha salido bien. Eso sí, el propio Pablo decía que no le hacía "ni puñetera gracia" que su novia bajase a Andalucía a ver a su amigo, pero parece que ahora que él está en Madrid ha pasado por el aro y este jueves ha habido reencuentro... ¡y nos alegramos de que haya sido entre sonrisas!

Tamara Gorro View this post on Instagram A post shared by Tamara Gorro (@tamara_gorro) La influencer y ex viceversa está la mar de feliz con su amplia familia: a sus dos hijos le ha ido añadiendo mascotas, y ya son familia numerosa con Chigu, Negro y el último en llegar, Nosso, que este jueves ha cumplido 4 mesecitos. ¡Qué monería de perrete!

Juan del Val View this post on Instagram A post shared by Juan (@juandelval) A veces ponerse lo primero que pillas en el armario no puede ser tan literal, porque luego te pasa como a Juan del Val, que acabas hecho un cuadro. Y oye, para andar por casa da igual, pero si además has tenido que llevar a los niños al cole... ¡sólo esperamos, por que bien de los niños, que no te hayas tenido que bajar del coche!

Eduardo Casanova View this post on Instagram A post shared by Eduardo Casanova (@eduardocasanova) El actor y director de cine vuelve a sorprender con nuevo proyecto: se va a llamar 'La Piedad', y empezará a rodarla este próximo lunes, de la mano de grandes actrices y amigas personales como Ángela Molina, Ana María Polvorosa o María León. Después del éxito de 'Pieles', su primer largometraje como director, es de esperar que esta nueva película vaya a seguir el mismo camino. ¡Suerte!

Kiko Rivera View this post on Instagram A post shared by Kiko Rivera (@riverakiko) El DJ e hijo de Isabel Pantoja siempre ha mostrado un gran sentido del humor para reírse de todo, y también de sí mismo. De hecho, su calvicie siempre ha sido motivo de 'cachondeo', porque lo cierto es que de pequeño tenía un pelazo, tal y como él mismo ha mostrado en esta foto: "Aquellos tiempos... en los que podía peinarme", ha escrito con salero.

Sara Sálamo View this post on Instagram A post shared by Sara Sálamo (@sarasalamo) La actriz y activista ha decidido empezar el otoño, literalmente en su primer día, con nuevo cambio de look: nos tenía acostumbrados a su melenaza castaña con reflejos y mechas 'balayage' en tonos chocolate y cobrizos, algo que no ha cambiado... pero sí su flequillo, que ahora es recto. ¿A que está guapa? Si es que cuando una es así de ideal ¡cualquier cosa le queda bien!

