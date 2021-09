Instagram Stories Anabel Pantoja, ni loca quiere volver atrás La sobrina de Isabel Pantoja, la cual tiene una lucha constante con su fisionomía para mantener a raya los kilos de más, ha colgado una fotografía de hace cuatro años en la que aparece bastante más delgada. Sin embargo, ni por toda la “mahonesa” del mundo le gustaría volver atrás. "Sí, esa era yo. Hace cuatro años con 20 kilos menos. ¿Ideal verdad? Pues no cambio los 20 kilos que tengo ahora y como tengo el alma ni por todo el oro, plata, chocolate y mahonesa del mundo", reflexiona.

Instagram Stories David Valldeperas, agradecido con el regalo de su amiga Belén Aprovechando su última escapada por tierras inglesas, Belén Esteban se acordó de David Valldeperas y quiso tener un detalle con él. El director de ‘Sálvame’, a través de sus Stories, ha querido agradecer públicamente que la colaboradora le haya regalado una ilustración en la que aparece el rostro de Amy Winehouse sobreimpreso en la partitura de la canción ‘Back to Black’. Un regalo que, como buen admirador, le hacía mucha ilusión. “¡Gracias Belén Esteban por este pedacito de Amy!”, señala el catalán.

Instagram Stories María Patiño homenajea a Mila La periodista no ha querido dejar pasar por alto que hace tres meses desde el fallecimiento de su querida amiga y compañera Mila Ximénez. De esta manera, ha rescatado la fotografía que se hicieron en su día junto a Jorge Javier Vázquez, emulando una instantánea de la prestigiosa fotógrafa Annie Leibovitz en la que aparecen Tom Ford, Scarlett Johansson y Keira Knightley. El homenaje lo ha acompañado musicalmente con una versión en inglés del mítico tema ‘La vie en rose’.

View this post on Instagram A post shared by Kiko Matamoros - OFICIAL (@kiko_matamoros) Kiko Matamoros se pone nostálgico La depresión postvacacional es una realidad. A muchas personas, cuando vuelven al trabajo tras disfrutar de agradables días de sol y playa, pues es normal que les dé la bajona. Este es el caso de Kiko Matamoros, quien se ha lamentado al recordar su reciente viaje a la costa caribeña de México. “Como se echa de menos Tulum, el buen tiempo y tu compañía”, señala mientras cita a su novia, la modelo Marta López Álamo.

View this post on Instagram A post shared by Isabel Jiménez (@isabeljimenezt5) Las nuevas caras de la lucha contra el cáncer de mama Un año más, una conocida marca de compresas ha lanzado su tradicional campaña a favor de la investigación contra el cáncer de mama. Este año, bajo el nombre de ‘Voluntarias de minutos’, ha reunido como embajadoras de esta iniciativa a la periodista Isabel Jiménez, la cantante Marta Sánchez, la diseñadora Ana Locking y la tenista Carla Suárez Navarro.

