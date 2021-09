El posado más esperado de Carmen Borrego con su 'sobrina'

View this post on Instagram A post shared by Carmen Borrego Campos (@carmenborregocampos) Carmen Borrego, feliz con la ‘falsa’ Alejandra Rubio Lo que no consiga ‘Sálvame’ no lo consigue nadie. Pese a las rencillas existentes entre Carmen Borrego y su sobrina, Alejandra Rubio, el programa consiguió que se reencontraran y pasaran una tarde la mar de divertida… Sin embargo, no fue la hija de Terelu Campos la que apareció en plató, sino el imitador Josep Ferré haciendo las veces de la joven colaboradora de ‘Viva la vida’. “Gracias por ser como eres”, le dice Borrego al carismático actor. ¿Diría lo mismo si tuviera delante a su sobrina?

View this post on Instagram A post shared by ANTONIO DAVID FLORES (@antoniodavidflores) Antonio David hace balance de los últimos meses Desde que fuera despedido de manera fulminante de ‘Sálvame’ y Rocío Carrasco lo dejara en muy mal lugar en su serie documental, Antonio David Flores mide al milímetro cada una de sus publicaciones en redes sociales. Sin embargo, tras ganar su batalla judicial contra el programa vespertino de Telecinco, el ex guardia civil se ha animado a compartir una larga reflexión en la que deja constancia de lo mal que lo ha pasado en los últimos meses y agradece el apoyo recibido por la ‘marea azul’. “Ese día fue uno de los peores de mi vida”, afirma sobre el día de su despido en directo. “Voy a luchar hasta el final y van a pagar uno por uno por todo el daño que me han hecho a mí y a los míos. Esto solo acaba de empezar y es el pequeño paso de la gran caminata que nos espera”, advierte.

View this post on Instagram A post shared by Antonela Roccuzzo (@antonelaroccuzzo) Leo Messi y su familia se adaptan rápidamente a la capital francesa Tras hacer las maletas y mudarse a París, Leo Messi y su familia tienen por delante la difícil tarea de adaptarse a su nueva vida. Y parece que no les está yendo nada mal, a tenor de las últimas fotografías que la esposa del delantero, Antonella Roccuzzo, ha colgado en su cuenta de Instagram. En ellas, aparecen el matrimonio y sus hijos a punto de disfrutar una divertida velada con amigos en el exclusivo restaurante italiano Guisé Trattoria. ¡Que aproveche!

View this post on Instagram A post shared by Sara Sálamo (@sarasalamo) Sara Sálamo estrena nuevo flequillo Ya se sabe eso de renovarse o morir. Las famosas, como el resto de mortales, cada cierto tiempo pasan por peluquería para hacerse algún cambio capilar, les quede bien o no (lo importante muchas veces, ya se sabe, es verse diferente…). La última en apuntarse a la nueva tendencia de la temporada ha sido Sara Sálamo, quien ha sorprendido a sus seguidores con un flequillo recto despuntado a ras de ceja. ¿Qué os parece el resultado?

View this post on Instagram A post shared by Bar Refaeli (@barrefaeli) Bar Refaeli celebra su aniversario de bodas La modelo ha compartido una serie de instantáneas de su recordada boda con Adi Ezra, con el que se casó hace seis años. La israelí se casó con este empresario ante más de 300 invitados en el bosque de un lujoso hotel en el norte de Israel, cerca del Monte Carmelo. Pese a todo, teniendo en cuenta las románticas imágenes, en ese día tan especial, parece que la pareja tan solo tenía ojos el uno para el otro. “Mío. Para siempre. Seis años”, reza el comentario de Refaeli.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io