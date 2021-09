View this post on Instagram A post shared by AITANA (@aitanax) Aitana se derrumba ante la cancelación de sus conciertos La joven cantante se toma muy en serio eso de satisfacer a sus fans. Tanto es así, que ha acabado en un mar de lágrimas al explicar a través de un vídeo colgado en su cuenta de Instagram el motivo por el cual ha tenido que cancelar una serie de conciertos. Y es que, aunque le da rabia dar plantón a todos aquellos que ya hubieran comprado su entrada, Aitana sufre de una laringitis que se le está complicando más de la cuenta. Por si fuera poco, su agobio es mayo ante la incertidumbre de no saber cuándo mejorará la cosa… ¡Ánimo, que en breve estás otra vez dándolo todo!

View this post on Instagram A post shared by Kris Jenner (@krisjenner) Kris Jenner, agradecida por las hijas que tiene La matriarca del clan Kardashian ha querido celebrar el Día Internacional de la Hija enviándoles un tierno mensaje a sus cinco retoñas: “Feliz Día Internacional de la Hija a mis cinco hijas hermosas, increíbles, fuertes, amorosas, amables, compasivas, divertidas, creativas, generosas y consideradas, las cuales ocupan cinco de los lugares más especiales de mi corazón...", comienza diciendo. "Gracias por la vida más increíble y especial que tenemos y hemos creado juntas y por este precioso tiempo que estamos pasando en la tierra. No puedo imaginarme estar en este viaje con nadie más en el mundo. Me traéis un gozo y una felicidad tan increíbles y estoy más que bendecida de que Dios me haya elegido para ser vuestra mamá. Os quiero más de lo que nunca sabréis”, añade.

View this post on Instagram A post shared by Paz Padilla (@paz_padilla) Paz Padilla lo da todo en su 52 cumpleaños Hoy, domingo 26 de septiembre, la presentadora de ‘Sálvame’ sopla las velas de la tarta. Para celebrarlo, Paz ha congregado a un buen número de amigos y familiares a una fiesta celebrada en un chiringuito de su querida Zahara de los Atunes. Entre los rostros conocidos que no han querido perderse este día tan especial para la también actriz encontramos a Alonso Caparrós, José Antonio León o Rocío Madrid. ¡Felicidades, Paz!

Instagram Stories Tamara Falcó e Íñigo Onieva, dos turistas en Segovia Gracias a los Stories de Instagram del novio de Tamara Falcó, Íñigo Onieva, hemos podido conocer que la parejita ha pasado el día visitando Segovia. Y como buenos turistas, pues se han decantado por hacer los planes más típicos: degustar un buen cochinillo asado (trinchado con un plato, por supuesto) y visitar el acueducto y el alcázar.

View this post on Instagram A post shared by Davidbisbal (@davidbisbal) David Bisbal, claro ejemplo de que a veces menos es más Tres palabras, un par de signos de puntuación y un emoji son más que suficientes para marcarse una escueta pero romántica declaración de amor. Así lo ha demostrado David Bisbal con su última publicación en Instagram al colgar una fotografía en la que aparece en primer plano junto a su esposa, Rosanna Zanetti. “¡Tú... y yo! ❤️”, reza su comentario. Álvaro Soler, Luis Fonsi o Aitana han sido solo algunos de los que han reaccionado a la bonita estampa llenando el panel de comentarios con corazoncitos.

