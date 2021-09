Mercedes Milá sufre un pequeño percance View this post on Instagram A post shared by Mercedes Milá (@lametazo) La presentadora ha sufrido un pequeño accidente que ha provocado que tenga que acudir al hospital. Al parecer, todo ha ocurrido después de que un perro le tirase de su bicicleta, haciendo que tuviese un buen "tajo en la cabeza". "Cometí el error de quitarme el casco unos pasos antes de llegar al sitio al que me dirigía. Se abrió la puerta de la casa y salió un perro lobo que me tiró y terminé dándome con la cabeza en una piedra", ha explicado a través de sus 'stories'.

Así celebra Chiara Ferragni sus 23 millones de seguidores View this post on Instagram A post shared by Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni) Chiara Ferragni ha querido agradecer a todos sus seguidores que sigan apoyándole y siguiéndole en cada una de sus experiencias. Ahora, ha celebrado que ya son 25 millones con un rico dulce.

Lorena Castell se siente la "Virgen de la Ensaimada" View this post on Instagram A post shared by • LORENA CASTELL • (@lorenacastell) La colaboradora ha subido una divertida fotografía en la que aparece convertida en la "Virgen de la Ensaimada".

Bibiana Fernández vuelve a las pelucas View this post on Instagram A post shared by Bibiana Fernandez (@thedevilisawoman) La colaboradora ha confesado que para acudir a 'El programa de Ana Rosa' ha preferido ponerse una peluca que le quedaba de maravilla, y es que no lo parecía en absoluto.

Javier Tudela aprovecha los últimos días de buen tiempo View this post on Instagram A post shared by Javier Tudela (@javier_tudela14) Javier Tudela ha mostrado lo bien que se lo está pasando en Riviera Maya, aprovechando los últimos días de playa antes de que comience el mal tiempo.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io