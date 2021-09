Marisa Jara muestra la ecografía de su bebé View this post on Instagram A post shared by MARISA JARA (@marisajarab) Después de una larga lucha por quedarse embarazada, Marisa Jara lo ha logrado. Ahora, ha querido compartir con todos sus seguidores la primera ecografía de su bebé.

Soraya cuenta las horas para ver a su bebé View this post on Instagram A post shared by SORAYA ARNELAS (@soraya82) La cantante ha compartido una fotografía donde aparece en su cuarta semana de embarazo y ha confesado que ya lo está preparando todo para la llegada de su bebé.

Iker Casillas comparte un recuerdo del pasado View this post on Instagram A post shared by Iker Casillas (@ikercasillas) El deportista ha compartido lo que él considera una "reliquia". Se trata de una fotografía suya de cuando era más joven, en el año 2000.

Cristina Rodríguez, con rulos y a lo loco View this post on Instagram A post shared by ☆☆☆☆☆Cristina Rodriguez®☆☆☆☆☆ (@lavidaencris) La diseñadora ha compartido una divertida fotografía en la que aparece con rulos en la cabeza. Una instantánea que ha encantado a sus seguidores.

Belén Esteban en La Graciosa para estar con su amiga View this post on Instagram A post shared by Belén Esteban (@belenestebanmenendez) La colaboradora ya se encuentra en La Graciosa para acudir a la boda de Anabel Pantoja, que no está pasando por su mejor momento tras perder a su abuela.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io